Preta Gil planeja Carnaval adaptado em meio à recuperação: 'Celebrar a cura'

Preta Gil vive momento de reconstrução pessoal. No auge dos seus 49 anos, a cantora falou com o site Quem sobre a expectativa para voltar aos palcos em meio ao processo de recuperação do tratamento de câncer do intestino.

A cantora passará pela cirurgia de retirada da bolsa ileostomia na próxima quinta-feira, 30, para religar o intestino após retirada de tumor no órgão. "Vou vivendo um passo de cada vez, um momento de cada vez. Esse ano foi atípico, os planos que fui fazendo foram frustrados por conta do tratamento. Agora, o foco essa semana é retirar minha bolsa de ileostomia, reconstruir o meu trato intestinal e me reabilitar para que eu possa voltar o mais breve possível para minhas atividades normais, aos palcos, ao Carnaval", relatou.

Preta reitera a importância de retribuir o carinho do público na melhor época do ano. "Mesmo que eu ainda não esteja 100% em forma, acho que a gente tem que celebrar a cura, o Carnaval, essa festa popular e quero retribuir todo o amor que eu recebi ao longo desse ano de 2023 com todo meu tratamento, que foi muito importante, que foi também uma cura que eu recebi através do amor das pessoas, quero retribuir com a minha alegria", refletiu.