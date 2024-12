Shows da Virada: conheça as atrações que vão agitar o Réveillon de 2024 pelo Brasil

A chegada de 2025, que ocorre nesta terça-feira (31/12), será celebrada em grande estilo com uma programação repleta de shows e eventos especiais espalhados por diversas cidades brasileiras. Grandes nomes da música nacional, espetáculos de fogos de artifício e iniciativas inclusivas prometem tornar a virada do ano um momento inesquecível para milhares de pessoas. Confira os principais shows da virada:

Rio de Janeiro

Caetano Veloso e Maria Bethânia (@roncca)

O palco principal na Praia de Copacabana recebe Caetano Veloso, Maria Bethânia, Ivete Sangalo e Anitta. Na Rua República do Peru, a festa é dominada pelo samba, com apresentações de Dudu Nobre, Marcelo D2 e Pretinho da Serrinha, que conta com convidados como Roberta Sá, Mariene de Castro e Leci Brandão.

São Paulo

A Avenida Paulista será palco de uma festa gratuita com Bruno e Marrone liderando a contagem regressiva. Também se apresentam Brenno & Matheus, Roberta Miranda, Gloria Groove, MC Livinho e Junior Lima. Na programação gospel, Thalles Roberto e o grupo Renascer Praise completam as atrações.

Bruno e Marrone (Reprodução)

Salvador

O Festival Virada Salvador 2025 reúne artistas como Parangolé, Jorge e Mateus, Léo Santana, Luan Santana, Belo e Mari Fernandez na Arena O Canto da Cidade. Outras atrações nos palcos Brisa e Torre Eletrônica incluem Samba Trator, Afrocidade e DJ Preta, além de uma Vila Gastronômica e queima de fogos em 18 pontos da cidade.

Jorge e Mateus (Instagram)

Fortaleza

Na Praia de Iracema, a festa conta com shows de Paulo Benevides, Vanessa da Mata, Paralamas do Sucesso, Pedro Sampaio, Matuê e Joelma.

Joelma (Foto/Reprodução/Instagram: @joelmaareal)

Recife

Com quatro dias de shows, o Réveillon no Recife encerra no último dia do ano, nesta terça-feira (31/12), com apresentações de Nattan, Alok, Almir Rouche, Juciê, Matheus Moraes e Patusco no palco da orla do Pina.

Nattanzinho (Divulgação)