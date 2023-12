Cantora Richelle Haliday agita Belém na virada de ano; confira a programação

A cantora Richelle Haliday agita a capital paraense na virada de ano. Com show no Grêmio Literário e Recreativo Português, Richelle canta ao lado de Fábio Moreno e Ritmistas e da Banda Orlando Pereira.

A festa é aberta para sócios e não-sócios do Grêmio, e os ingressos estão à venda no site e na secretaria da instituição. As atrações iniciam o show a partir das 22h, na Sede Campestre. Para sócios, o ingresso varia de R$ 80,00 a R$ 800,00 e para aqueles que não são sócios, de R$ 100,00 a R$ 1.000,00.

Essa é a primeira vez que Richelle se apresenta na virada de ano do Grêmio Português e, segundo ela, as expectativas estão altas. “A gente está preparando um repertório com muito carinho, para as pessoas se divertirem muito e receberem 2024 com uma energia mais positiva possível”, diz.

Estar ao lado de Fábio Moreno e da Banda Orlando Pereira é muito satisfatório, de acordo com Richelle. A artista fala que é bom poder agregar com outros músicos. “Fábio Moreno é um grande cantor, um grande intérprete. Bando Orlando Pereira, então, nem se fala. O que a gente espera é que as pessoas curtam muito o nosso trabalho, que a gente consiga levar alegria”, comenta.

Richelle afirma que o repertório será variado, desde brega até sertanejo e axé. A cantora diz que o samba fica por conta do amigo Fábio Moreno e que forró também fará parte da lista de músicas do show. “Geralmente, final de ano, a gente toca um pouco de cada estilo. Podem esperar um repertório bem eclético”, assegura.

Há mais de 10 anos na música, Richelle lançou sua primeira canção em 2021, “Saudade Embrigada” - gravada em Goiânia, capital de Goiás. Graduada em Direito e Jornalismo, a cantora agora dedica-se quase que inteiramente à carreira musical. Richelle diz que sempre cantou, mas deixava isso em segundo plano.

O sonho da mãe da artista era ter uma filha advogada e o sonho de infância de Richelle era ser jornalista. Ano passado a artista tomou uma decisão e hoje segue o desejo do seu coração: viver da música.

“Eu estou advogando pouco, 90% da minha vida agora é dedicada à música, porque eu sempre fiz com muito amor, porque eu gosto de cantar, eu me sinto realizada e eu acho que é o momento de eu fazer isso”, explica.

Para 2024, Richelle tem muitos desejos. Bênçãos e proteção para ela, sua família, fãs, contratantes e equipe são alguns dos pedidos da cantora. Ela destaca que também pede a Deus para que tudo que for planejado seja conforme a vontade divina. “Muitas realizações de sonhos, muita prosperidade, muito amor, muita paz: é isso que eu desejo e espero de 2024”, pede Richelle.

Os fãs de Richelle Haliday podem esperar boas notícias para o próximo ano. “Eu costumo dizer que o legal de quando a gente termina um ano e inicia o outro é justamente isso, é você poder criar metas e objetivos”, aponta. A cantora diz que está planejando coisas novas e pretende executá-las em 2024. Algumas das novidades da artista são música nova, projeto de videoclipe, shows fora do estado e banda nova, com outro estilo musical.

Serviço

Show Richelle Haliday

Data: 31 de dezembro, domingo

Horário: a partir das 22h

Local: Grêmio Literário e Recreativo Português - Sede Campestre (Rodovia Augusto Montenegro, SN - Tenoné - Belém, Pará)

Valores: R$ 80,00 (sócios) e R$ 100,00 (não-sócios)

Ingressos: Site seustickets.com e secretaria do Grêmio Literário e Recreativo Português

Informações: (91) 98386-0803

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Cultura, Abílio Dantas)