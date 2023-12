Quem acertar 4 números na Mega da Virada ganha quanto? Veja a tabela

Para ser premiado na Mega da Virada é preciso acertar as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal. Além da quantia principal, a loteria também concede prêmios menores, que correspondem a 19% do valor total, para quem acerta a quadra, ou seja, quatro números entre os seis sorteados. O próximo sorteio desta edição especial acontece no próximo domingo (31), às 20 horas, em São Paulo.

Quantas pessoas acertaram quatro números em 2022?

No último sorteio da Mega da Virada, a Caixa deu o prêmio total de 541.969.966,29. Entre todos os apostadores que compraram os bilhetes, 183.921 marcaram quatro números e levaram para casa R$ 877,04.

Até quando vão as apostas?

O jogo do concurso 2677 pode ser feito até às 17h do dia 31 dezembro, quando o sorteio é realizado. Para concluir a ação, basta escolher no volante os números desejados e registrar seu bilhete em uma lotérica, no site/aplicativo da Caixa ou no internet banking.

Quanto custa o jogo on-line?

Diferente dos bilhetes comprados presencialmente, tanto o site quanto o aplicativo do banco pede que o jogador desembolse o valor mínimo de R$ 30,00 para que a compra seja efetivada.

Qual o valor da aposta nas lotéricas?

A aposta simples custa R$ 5,00 e pode aumentar conforme a quantidade de números desejados pelo apostador. O bilhete com o máximo de dezenas custa R$ 193,8 mil.

Qual a chance de ganhar?

A probabilidade depende de quantos números o jogador decide apostar. Em uma aposta simples, a chance é de uma em 50.063.860.

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)