'Gato Vidente' prevê números sorteados na Mega da Virada 2670; saiba quais as dezenas

O gato Milu, famoso por acertar resultados de partidas de futebol, fez sua previsão para o resultado da Mega da Virada. O sorteio da loteria acontece no último domingo (31), com um prêmio de R$ 270 milhões. Nas redes sociais, o bichano selecionou as dezenas que serão sorteadas pela Caixa Econômica Federal e viralizou, com muitos seguidores afirmando que irão seguir a "indicação" do pet.

Natan Pinheiro, tutor do pet, acumula quase 17 mil seguidores e sempre compartilha vídeos de Milu fazendo previsões sobre partidas importantes de futebol. O resultado escolhido pelo famoso felino foi divulgada na última quarta-feira (20) pelo Instagram.

Primeiro, o humorista espalhou as dezenas de 1 a 60 pelo chão da sala de casa e colocou ração em cima de cada número antes de espalhá-los de forma aleatória, Depois que Natan explica a estratégia, ele solta Milu e o bichano imediatamente seleciona o resultado.

Números escolhidos por Milu, o Gato Vidente:

08 – 21 – 28 – 49 – 51 – 55.

O que é a Mega da Virada?

A modalidade da loteria foi criada em 2008 e trata-se de uma edição especial de fim de ano da Caixa. Conhecido por dar quantias elevadas, o concurso é realizado sempre no dia 31 de dezembro, às 20 horas.

Quantos números já foram sorteados?

O sorteio é realizado há 15 anos e sempre sorteia seis dezenas. Sendo assim, ao longo das edições do banco foram sorteados 90 números, com valores milionários para quem acertou a sena, que corresponde à faixa principal da premiação.

Números sorteados em todas as edições:

2022: 04 - 05 - 10 - 34 - 58 - 59

2021: 12 – 15 – 23 – 32 – 33 - 46

2020: 07 – 20 – 22 – 35 – 41 - 42

2019: 03 – 35 – 38 – 40 – 57 - 58

2018: 05 – 10 – 12 – 18 – 25 - 33

2017: 03 – 06 – 10 – 17 – 34 - 37

2016: 05 – 11 – 22 – 24 – 51 - 53

2015: 02 – 18 – 31 – 42 – 51 - 56

2014: 01 – 05 – 11 – 16 – 20 - 56

2013: 20 – 30 – 36 – 38 – 47 - 53

2012:14 – 32 – 33 – 36 – 41 - 52

2011: 03 – 04 – 29 – 36 – 45 - 55

2010: 02 – 10 – 34 – 37 – 43 - 50

2009: 10 – 27 – 40 – 46 – 49 - 58

2008: 01 – 11 – 26 – 51 – 59 - 60

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)