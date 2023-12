Por que o prêmio da Mega da Virada aumentou? Entenda como funciona a loteria

A Caixa elevou o prêmio deste ano da Mega da Virada. O valor, que já era considerado o maior da história, agora tem estimativa do pagamento de R$ 570 milhões, sendo R$ 29 milhões a mais do que o do ano passado (R$ 541,9 milhões). A mudança aconteceu pela grande procura dos apostadores aos bilhetes do sorteio. Estas vendas são somados ao valor acumulado de outros concursos durante o ano e determinam a premiação.

O prêmio ainda pode aumentar?

Se as apostas para o concurso 2670 continuarem aumentando, o banco pode anunciar um novo aumento. A procura pelos bilhetes costuma ficar mais elevada quando a data do sorteio se aproxima. Caso esse interesse dos apostadores cresça, a Caixa pode mudar o valor e deixá-lo ainda mais atrativo, como aconteceu em 2022.

Como encontrar uma casa lotérica para apostar?

Acesse o site da Caixa; Passe o mouse na opção mostrada no canto esquerdo da tela, ao lado da logo da Caixa; Na aba "Atendimento", selecione a opção "Encontre a Caixa"; Informe o tipo de atendimento desejado. Neste caso, a opção é "Lotérica"; Escolha a UF e a Cidade e clique em buscar; Por fim, todos os endereços no seu local e você pode escolher qual o mais próximo para fazer a fezinha.

Veja quanto custa o bilhete:

6 números - R$ 5,00;

7 números - R$ 35,00;

8 números - R$ 140,00;

9 números - R$ 420,00;

10 números - R$ 1.050,00;

11 números - R$ 2.310,00;

12 números - R$ 4.620,00;

13 números - R$ 8.580,00;

14 números - R$ 15.015,00;

15 números - R$ 25.025,00;

16 números - R$ 40.040,00;

17 números - R$ 61.880,00;

18 números - R$ 92.820,00;

19 números - R$ 135.660,00;

20 números - R$ 193.800,00.

O concurso de 2022 teve ganhador?

O prêmio foi dividido entre cinco bilhetes que tiveram seis acertos. O valor repassado foi de R$ 541.969.966,29, dividido para as cinco apostas ganhadoras que saíram de Santos (SP), Arroio do Sal (RS), Florestal (MG), São José da Bela Vista (SP) e Natal (RN).

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Mirelly Pires)