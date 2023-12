Último sorteio antes da Mega da Virada não tem vencedores; confira as dezenas

Hoje (19) ocorre o último sorteiro da Mega-Sena antes do sorteiro da Mega da Virada e não houve nenhum vencedor. Agora, a última chance dos apostadores ganharem o prêmio da Mega-Sena é no especial da Mega da Virada, que será realizado em 31 de dezembro, com o prêmio estimado de R$ 550 milhões sem acumular.

No sorteiro realizado hoje, o valor do prêmio principal foi de R$ 10.456.339,72. Saiba quais foram as dezenas sorteadas e veja se chegou perto de ser um dos contemplados.

Quais foram as dezenas sorteadas do concurso 2669 da Mega-Sena?

No concurso de hoje, número 2669, foram sorteadas a seguintes dezenas:

04

07

16

35

46

54

Na ocasião, ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio principal acumulou. No entanto, 64 apostas fizeram a quina e levaram cada uma R$ 36,7 mil. Outras 3.317 apostas marcaram quatro números e receberam R$ 1 mil cada.

O próximo sorteio da Mega da Virada acontece no dia 31 de dezembro. O prêmio está estimado em R$ 550 milhões. As apostas começam nesta segunda-feira (18) e podem ser feitas em casas lotéricas, no site ou pelo aplicativo Loterias Caixa até as 19h. O valor mínimo para concorrer é de R$ 5, marcando seis dezenas no bilhete.

Segundo dados fornecidos pelo site oficial da Caixa, as chances de um apostador acertar os seis números e levar o prêmio total é de 1 para 50.063.860.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com