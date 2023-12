Paraense acerta cinco dezenas e fatura R$ 110 mil na Mega Sena; veja o resultado

No último sorteio, realizado na quinta-feira (14), ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena e o prêmio principal acumulou mais uma vez. O valor estimado para o próximo sorteio, marcado para este sábado (16), é de R$ 10 milhões. O resultado saiu às 20h e foi divulgado nos canais da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados foram: 01 - 27 - 30 - 41 - 46 - 57.

No concurso 2668, mesmo sem a grande bolada da sena, um apostador do município de Bacarena, no Pará, faturou R$ 110.323,58 com cinco acertos. A aposta foi realizada pela internet, nos canais eletrônicos da Caixa.

Outras 19 apostas paraenses também foram premiadas com as quatro dezenas. Cada uma levou o valor de R$ 1.929,36. Confira os municípios dos ganhadores.

Municípios premiados

Altamira - 1

Ananindeua - 2

Aurora do Pará - 1

Barcarena - 1

Belém - 4

Dom Eliseu - 1

Itupiranga - 1

Marabá - 2

Redenção - 2

Tucumã - 1

Tucuruí - 2

Como apostar na Mega-Sena

Para apostar na Mega-Sena, basta escolher seis números entre 1 e 60. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet.

Também é possível fazer apostas online pelo site da Caixa Econômica Federal. Para isso, é necessário fazer um cadastro e preencher um formulário com os dados pessoais e o número do cartão de crédito.

Como ganhar na Mega-Sena

Para ganhar o prêmio máximo da Mega-Sena, é preciso acertar as seis dezenas sorteadas. Também é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Datas dos sorteios

A Mega-Sena é sorteada às terças, quintas e sábados. Sempre às 20h (horário de Brasília).

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)