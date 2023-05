Mega Sena: confira dicas de simpatias para atrair a sorte na loteria

Os prêmios da Mega Sena são disputados semanalmente por milhões de brasileiros que apostam nas loterias. Para aumentar a sorte e tentar conquistar o valor, os jogadores podem recorrer a algumas táticas, entre elas a realização de simpatias de baixo custo, com objetos que você pode ter em casa.

Simpatia de São Patrício na Lua Cheia

Para esta simpatia, você precisará ficar atento ao calendário lunar e só poderá realizá-la nos períodos de Lua Cheia. Você vai precisar de um pedaço de papel e uma caneta. Veja como fazer:

Pegue um papel em branco e anote os seis números de sua preferência; Dobre o papel em formato de triângulo; Faça uma oração para São Patrício e a repita sete vezes em voz alta.

"Cristo comigo, Cristo em minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo a minha direita, Cristo a minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de cada um que pensa em mim vim Cristo na boca de cada um que fala de mim, amém."

Simpatia do azeite

Você terá que pegar seis moedas de R$1, passar azeite em cada uma delas e enterrá-las em um vaso durante o período de lua cheia.

Deixe os objetos enterrados durante sete dias e, após isso, lave bem as moedas. Em seguida, entregue-as para as pessoas que moram com você e peça para cada uma escolher um número.

Anote os seis números em um papel, vá até uma casa lotérica de sua preferência e realize o jogo.