Veja os dez maiores prêmios da Mega da Virada até agora

Faltam duas semanas para mais um brasileiro entrar para a lista de milionários do país. O concurso da Mega da Virada acontece no dia 31 e vai dar R$ 550 milhões ao jogador que conseguir acertar as dezenas do sorteio. Na lista de edições especiais desde 2008, a loteria terá o resultado divulgado às 20 horas e promete o maior prêmio da história.

Quais os dez maiores prêmios já sorteados?

2022: R$ 541,9 milhões

2021: R$ 378,1 milhões

2020: R$ 325,2 milhões

2017: R$ 306,7 milhões

2019: R$ 304,2 milhões

2018: R$ 302,5 milhões

2014: R$ 263,2 milhões

2015: R$ 246,5 milhões

2012: R$ 244,7 milhões

2013: R$ 224,6 milhões

Quando foi a maior divisão de prêmios da Mega da Virada?

Em 2018, 52 apostas vitoriosas dividiram a bolada de R$ 302,5 milhões. Na edição deste ano, cada vencedor levou para casa R$ 5,8 milhões.

Como apostar?

Para participar do concurso 2670, o apostador deve se dirigir a uma lotérica ou, se preferir, entrar no site/aplicativo da Caixa e registrar o bilhete. O tíquete que pode torná-lo milionário custa R$ 5 reais. Se preferir jogar em um bolão, com outras pessoas, o jogador terá que desembolsar R$ 15 reais.

O que acontece se ninguém acertar?

Por ser uma edição especial da Caixa, o prêmio da Mega da Virada não acumula para os próximos sorteios. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor será dividido entre os apostadores da próxima faixa: a de 5 acertos.

Quantos ganhadores de Belém já foram premiados?

Duas apostas de Belém ganharam o prêmio principal da loteria. Em 2011, um jogo feito por bolão foi premiado e o valor foi dividido para cinco pessoas. Seis anos depois, outro bolão também conquistou a bolada.

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)