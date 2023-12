Caixa aumenta o valor do prêmio da Mega da virada 2023

Nesta terça-feira (19), a Caixa Econômica Federal divulgou o novo valor para o prêmio da Mega da Virada 2023. Dos R$ 550 milhões estimados até então, agora os apostadores concorrerão a R$ 570 milhões, o maior valor já registrado na história do concurso especial, e que ainda pode aumentar a depender da demanda.

As apostas para último concurso milionário do ano começaram no dia 13 de novembro e podem ser feitas até as 20h do dia 31 de dezembro de 2023. O bilhete simples custa R$ 5 e os bolões saem a partir de R$ 15.

Como sempre, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Se não houver acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da próxima faixa, de 5 números, e assim por diante.

Como apostar na Mega da Virada 2023?

Para concorrer na Mega da Virada, é só selecionar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante ou optar pela Surpresinha, que escolhe os números automaticamente. A aposta simples tem um custo de R$ 5.

Além disso, os participantes têm a opção de ingressar em bolões, marcando a seção correspondente no volante, ou comprar cotas de bolões oferecidos pelas lotéricas. No último caso, pode haver uma tarifa de serviço adicional de até 35% sobre o valor da cota.

As apostas da Mega da Virada podem ser feitas em qualquer lotérica do país, pelo aplicativo Loterias Caixa ou pelo portal Loterias Caixa. Clientes da Caixa também podem fazer suas apostas pelo internet banking.