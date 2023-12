Mega da Virada: Quais são as faixas de premiação?

Na Mega da Virada, além da quantia principal, o apostador também consegue ganhar se acertar nas outras duas faixas disponibilizadas pela Caixa. Este ano o prêmio de R$ 550 milhões será sorteado no dia 31 de dezembro e pode ficar ainda maior até a data do sorteio. Confira as faixas de premiação do concurso.

Por ser uma edição especial da Mega-Sena, o valor milionário não acumula mesmo se não houver ganhadores na primeira faixa (sena). O prêmio principal é dividido aos ganhadores das outras duas faixas: a quina, de cinco acertos, e a quadra, com quatro acertos.

Quais os números mais sorteados?

O número que mais apareceu nas 14 edições da Mega foi o 10. Durante os anos do sorteio especial, a dezena apareceu cinco vezes. Confira o ranking:

10 - cinco vezes;

5 - quatro vezes;

03, 20, 33, 34, 36 e 58 - três vezes;

02, 04, 11, 12, 17, 18, 22, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 51, 53 e 56 - duas vezes.

Alguma dezena nunca foi sorteada?

13 números nunca saíram nos sorteios que acontecem desde 2009 pela Caixa. As dezenas são: 07, 08, 09, 13, 19, 21, 26, 28, 39, 44, 48, 54 e 60.

Qual estado brasileiro nunca teve ganhador?

Ao contrário de São Paulo, o local com mais sortudos apostadores do Brasil, alguns estados do país nunca tiveram seus cidadãos entre os ganhadores. Veja quais:

Amapá;

Piauí;

Rondônia;

Roraima;

Tocantins.

As apostas podem ser realizadas no dia 31?

Os jogadores podem pagar seus bilhetes do concurso 2670 até às 17h do dia 31 de dezembro. É possível fazer estas apostas nas lotéricas, no site da Caixa ou pelo aplicativo "Loterias Caixa".

Como encontrar uma casa lotérica?

A Caixa disponibiliza, no site, uma lista com as casas registradas ao redor do país. Basta informar alguns dados e seguir na busca. Confira:

Acesse o site; Passe o mouse na opção mostrada no canto esquerdo da tela, ao lado da logo da Caixa; Na aba "Atendimento", selecione a opção "Encontre a Caixa"; Informe o tipo de atendimento desejado. Neste caso, a opção é "Lotérica"; Escolha a UF e a Cidade e clique em buscar; Por fim, todos os endereços no seu local e você pode escolher qual o mais próximo para fazer o jogo.

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)