Mega da Virada: quanto custa apostar 20 números?

O brasileiro tem a chance de se tornar milionário no último dia deste ano, com o jogo da Mega da Virada. O resultado será divulgado pela Caixa às 20 horas e pode ser acompanhado tanto na televisão, quanto pelos canais oficiais do banco. Para tentar a sorte de ganhar a bolada, é necessário desembolsar de R$ 5,00 a R$ 193 mil, conforme a quantidade de números desejada.

Por que o valor da aposta muda?

O bilhete custa R$ 5,00 para apostas feitas com seis dezenas. Neste caso, a probabilidade de acerto gira em torno de uma em 50.063.860. A maior quantidade de números disponibilizada no volante é de 20, tendo mais chances de conquistar o prêmio da faixa principal. Já para essa aposta, o valor desembolsado é de R$ 193.800,00, com uma chance em 1.292.

Como a Caixa define o valor do prêmio?

De todo a quantia da premiação, 62% do valor é angariado das apostas, que podem ser feitas de forma online e presencial, para o sorteio especial. O restante vem de outras duas formas: 22% é referente à quantia acumulada nos quatro concursos anteriores da Mega-Sena e 5% é obtido a partir do que é reservado em todos os concursos.

Confira as dezenas sorteadas por ano:

2022: 04 - 05 - 10 - 34 - 58 - 59

2021: 12 – 15 – 23 – 32 – 33 - 46

2020: 07 – 20 – 22 – 35 – 41 - 42

2019: 03 – 35 – 38 – 40 – 57 - 58

2018: 05 – 10 – 12 – 18 – 25 - 33

2017: 03 – 06 – 10 – 17 – 34 - 37

2016: 05 – 11 – 22 – 24 – 51 - 53

2015: 02 – 18 – 31 – 42 – 51 - 56

2014: 01 – 05 – 11 – 16 – 20 - 56

2013: 20 – 30 – 36 – 38 – 47 - 53

2012:14 – 32 – 33 – 36 – 41 - 52

2011: 03 – 04 – 29 – 36 – 45 - 55

2010: 02 – 10 – 34 – 37 – 43 - 50

2009: 10 – 27 – 40 – 46 – 49 - 58

2008: 01 – 11 – 26 – 51 – 59 - 60

Os ganhadores de 2022 já sacaram o prêmio?

Santos (SP): 2 cotas de 34 foram retiraram a quantia;

Florestal (MG): se apresentou para receber;

São José de Bela Vista (SP): 3 de 9 cotas sacaram o valor;

Arroio do Sal (RS): 18 de 45 cotas foram retirar;

Natal (RN) - aposta feita pela internet: se apresentou para retirar.

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)