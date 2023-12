Tem Mega Sena hoje? Caixa altera calendário de sorteio desta quarta-feira (20/12); entenda

No último sábado (16), a Caixa realizou o último sorteio com as dezenas premiadas do Concurso 2669 da Mega-Sena. Este marcou o encerramento dos sorteios regulares da Mega Sena. O próximo evento será o aguardado sorteio da Mega Sena da Virada, programado para o dia 31 de dezembro, no concurso 2670. Até lá, não estão previstos mais sorteios da Mega Sena.

Qual é o último dia para apostar na Mega da Virada?

A data e o horário limite para apostar na Mega da virada é até às 17h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro de 2023.

Onde será transmitido o sorteio da Mega da Virada?

A Caixa realiza o sorteio das dezenas premiadas no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo. A instituição financeira irá transmitir o concurso em tempo real no canal das Loterias Caixa no YouTube, nas redes sociais e na TV aberta.

Como apostar na Mega da Virada 2023?

Para jogar na Mega da Virada, basta ir até qualquer unidade lotérica, ou fazer a aposta online por meio do site ou aplicativo das Loterias Caixa. O jogador pode apostar em números da sorte ou escolher seis dezenas entre 1 a 60.