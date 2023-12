Mega da Virada: quantas dezenas foram sorteadas nas edições da loteria?

Ao longo de sua existência, a Mega da Virada foi sorteada 15 vezes pela Caixa Econômica Federal. Este ano, a edição oferta R$ 570 milhões ao dono do bilhete que tiver os seis números sorteados na loteria. Criada em 2008, a modalidade especial de fim de ano sorteou o total de 90 números, sendo seis dezenas por cada ano.

Até que horas pode apostar?

Os interessados em tentar a chance de conquistar o prêmio milionário têm até às 17 horas do dia do sorteio, 31, para garantir seus bilhetes. As apostas podem ser feitas tanto em casas lotéricas, quanto no site e aplicativo da instituição.

Quanto custa um jogo?

O preço do bilhete varia conforme a quantidade de números que o jogador deseja selecionar no volante. É preciso escolher pelo menos seis dezenas, que saem por R$ 5,00. Caso queira aumentar a probabilidade de receber o prêmio, o apostador pode inserir até 20 números. Confira a tabela:

6 números - R$ 5,00;

7 números - R$ 35,00;

8 números - R$ 140,00;

9 números - R$ 420,00;

10 números - R$ 1.050,00;

11 números - R$ 2.310,00;

12 números - R$ 4.620,00;

13 números - R$ 8.580,00;

14 números - R$ 15.015,00;

15 números - R$ 25.025,00;

16 números - R$ 40.040,00;

17 números - R$ 61.880,00;

18 números - R$ 92.820,00;

19 números - R$ 135.660,00;

20 números - R$ 193.800,00.

Como encontrar uma casa lotérica para apostar?

Acesse o site da Caixa; Passe o mouse na opção mostrada no canto esquerdo da tela, ao lado da logo da Caixa; Na aba "Atendimento", selecione a opção "Encontre a Caixa"; Informe o tipo de atendimento desejado. Neste caso, a opção é "Lotérica"; Escolha a UF e a Cidade e clique em buscar; Por fim, todos os endereços no seu local e você pode escolher qual o mais próximo para fazer a fezinha.

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)