Programação gratuita garante festa de Réveillon para os paraenses

Para quem vai comemorar a chegada de 2025 em Belém, o Governo do Pará preparou uma programação gratuita para reunir amigos e familiares. Além dos tradicionais fogos na Estação das Docas, a festa contará com shows no estacionamento do Parque Urbano Porto Futuro.

Organizado pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult), o evento no Porto Futuro começará às 21h e terá um show de fogos de baixo impacto sonoro, seguindo a Lei Estadual 9.593/2022, que proíbe fogos com estampido no Pará. As apresentações musicais ficarão por conta de bandas e artistas de destaque, como Fruto Sensual, Gang do Eletro e MC Dourado.

A Gang do Eletro, conhecida por sucessos como “Galera da Laje” e “Velocidade do Eletro”, será a responsável pela virada do ano no Porto Futuro. Com uma carreira marcada por apresentações em eventos nacionais, o grupo promete surpresas especiais no repertório. À meia-noite, os shows darão uma pausa para 15 minutos de fogos. Na sequência, MC Dourado e a banda Fruto Sensual encerrarão a noite, com clássicos como “Príncipe Negro” e “Está no Ar”. A vocalista Valéria Paiva adianta: “Teremos sucessos de outras bandas e a famosa marchinha de carnaval para começar o ano com alegria”.

Na Estação das Docas, o público poderá aproveitar a programação especial a partir das 20h, com apresentações de DJ Metralha, Pinduca, banda Fruta Quente, Sambloco e a bateria da Escola de Samba Rancho Não Posso Me Amofiná. A tradicional queima de fogos na Baía do Guajará será um dos momentos mais aguardados.

O Complexo Turístico Estação das Docas, com seus 500 metros de orla fluvial, reúne gastronomia, cultura e lazer. O espaço, que há 22 anos celebra o Réveillon, também recebe feiras, congressos e festivais culturais ao longo do ano.

A empresária Glenda Alves, conselheira da Pará 2000, reforça a importância do evento: “O Réveillon da Estação das Docas é sempre muito esperado. Todos os anos, o público aumenta, e isso mostra a força da celebração. Já atendemos cerca de 10 mil pessoas na área externa, e o evento continua sendo um presente do Governo para a população”.

Serviço:

Réveillon 2025 em Belém

Estação das Docas

• Abertura: 20h

• Atrações: DJ Metralha, Pinduca, banda Fruta Quente, Sambloco e bateria da Escola de Samba Rancho Não Posso Me Amofiná

Porto Futuro

• Abertura: 21h

• Atrações: Gang do Eletro, MC Dourado e banda Fruto Sensual

• Entrada gratuita