Réveillon da Assembleia Paraense terá show do Biquini Cavadão

O tradicional Réveillon AP, na Sede Campestre do clube, na avenida Almirante Barroso, 4614, no bairro do Souza, começará às 19h e contará com uma superestrutura para atendimento dos sócios e sócias de todas as idades. No Deck 360º, o público vai contar com uma atração nacional: a banda Biquini Cavadão, interpretando sucessos como "Vento Ventania", "Timidez", "Chove Chuva" e "Tédio". Como atrações regionais, a AP receberá a Banda Georocks e o cantor Bino, com hits para colocar todo mundo para dançar. E, para completar, a playlist com muitos embalos dos DJs Tarrika e Fabio Yamada.

Os adolescentes terão seu espaço na Boate Aquarius, para a Balada Teen, com animação musical do DJ Dan Miller. Já as crianças vão se divertir no Espaço Kids, a ser todo montado no Salão de Festas, com muitos brinquedos e outras atrações. Será oferecido um berçário aos pequeninos, inclusive, com serviços de ambulatório, ao lado do Salão de Festas.

A venda de localidades é feita diretamente no AP Eventos Internos. Cada sócio(a) proprietário(a) poderá pagar e emitir até dois convites, na Secretaria AP ou por telefone (91) 3181-9910 / 9911.