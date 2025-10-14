Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Maior cover de Bruno Mars da América Latina se apresenta nesta sexta (17), em Belém

Espetáculo “Mars Experience” promete música, dança e emoção com tributo a Bruno Mars e Coldplay

Laura Serejo
fonte

cover de Bruno Mars (Foto: Divulgação)

O público de Belém vai viver uma noite de muita música, dança e emoção com o espetáculo “Mars Experience”, considerado o maior tributo a Bruno Mars da América Latina. O evento será realizado nesta sexta-feira (17), às 22h, no Salão de Eventos da Sede Campestre do Grêmio Literário Português, e promete recriar a atmosfera vibrante dos shows do astro norte-americano. As últimas mesas e camarotes estão disponíveis para compra no site ingressofly e na secretaria do Grêmio Literário Português.

A apresentação é comandada pelo músico, cantor e youtuber Johnny Matos, conhecido como o maior cover de Bruno Mars da América Latina. Acompanhado pela banda Georocks, que fará um tributo especial à banda britânica Coldplay, o artista promete uma experiência musical única, misturando o melhor dos dois mundos pop: a energia contagiante de Bruno Mars e o som emocional de Coldplay.

Segundo a organização, o espetáculo se destaca pela produção de alto nível, coreografias envolventes e figurinos inspirados nas turnês originais de Bruno Mars. O público poderá relembrar grandes sucessos que marcaram gerações.

A trajetória do artista começou de forma inesperada. Johnny conta que passou a ser comparado ao astro norte-americano após assistir a um show de Bruno Mars em São Paulo, em 2017. “Sempre me falaram da semelhança com o Bruno Mars. Decidi ir a um show e gravei um vlog para o meu canal. Foi incrível! Assim que cheguei, as pessoas começaram a me reconhecer e pedir fotos. Ali começaram meus cinco minutos de fama”, relembra o músico, que hoje soma mais de 18 milhões de visualizações em seu canal no YouTube.

De lá para cá, Johnny Matos se consolidou como o principal cover de Bruno Mars da América Latina, apresentando-se para plateias de mais de 50 mil pessoas em eventos pelo Brasil e no exterior. Sua performance já foi destaque em programas de TV como Faustão na Band, Caldeirão com Mion, Eliana, Ratinho, Silvio Santos e Rodrigo Faro, conquistando fãs e seguidores em todo o país.

O Mars Experience promete transportar o público para o clima das grandes apresentações internacionais, com uma fusão de luzes, efeitos visuais, dança e performance. A noite também reserva momentos especiais com o tributo à banda Coldplay, interpretado pela Georocks, trazendo sucessos como Viva La Vida, Fix You e Yellow.

Para quem busca uma opção de lazer com música de qualidade e produção impecável, o evento é uma das principais atrações do fim de semana em Belém.

Serviço

  • Evento: Mars Experience – Tributo a Bruno Mars e Coldplay
  • Data: Sexta-feira, 17 de outubro
  • Horário: 22h
  • Local: Salão de Eventos da Sede Campestre do Grêmio Literário Português, Belém
  • Ingressos: à venda no site ingressofly.com e na secretaria do clube
