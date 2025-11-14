Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Show de Rodrigo Mendes abre programação no Complexo dos Mercedários

Violão instrumental do artista inaugura atividades da Casa BNDES neste sábado (15), em Belém, com repertório ligado a Villa-Lobos e Mário de Andrade.

Gustavo Vilhena*
fonte

O repertório do artista será dividido em três momentos, incluindo uma homenagem a seu avô. (Arquivo Pessoal)

O Complexo dos Mercedários, no bairro da Campina, em Belém, recebe neste sábado (15), a partir das 17h, a apresentação do artista Rodrigo Mendes, que sobe ao palco com um espetáculo de violão instrumental. A apresentação abre a programação do dia, dedicada à troca de experiências e à valorização da cultura regional. O repertório traz arranjos exclusivos para o evento, inspirados em obras de Mário de Andrade — especialmente Música de Feitiçaria — e na produção de Villa-Lobos. A entrada é gratuita.

Com quase 40 anos de carreira, Rodrigo Mendes é defensor público do Estado do Pará e iniciou sua trajetória na música em uma banda de fanfarra militar. Posteriormente, migrou para o violão. Em entrevista ao Grupo Liberal, ele afirmou ter ficado surpreso e feliz ao ser selecionado pelo projeto da Casa BNDES. “O sentimento foi de muita felicidade quando eu descobri que tinha sido selecionado. Eu não esperava. O tema deste edital torna o trabalho um pouco difícil, mas, por sorte, ele saiu, mais ou menos, no espelho da minha mão, e eu fiquei muito feliz”, disse.

Show integra programação da Casa BNDES durante a COP 30

O espetáculo ocorre durante a COP 30 como parte da Feira da Sociobiodiversidade da Casa BNDES, instalada no Complexo dos Mercedários. A proposta é reforçar pluralidade cultural, inclusão social e preservação ambiental. Com a missão de abrir a programação deste sábado (15), Rodrigo destaca a relevância de manter as obras de Villa-Lobos e Mário de Andrade em evidência no atual momento vivido pela capital paraense.

“É uma grande oportunidade de mostrar ao público que for à Casa BNDES o trabalho do Villa-Lobos e do Mário de Andrade em arranjos exclusivos para violão. Grande parte da produção de Villa-Lobos foi para piano, conjunto de cordas, etc. Então eu transcrevi essas obras para o violão, para mostrar a individualidade de cada uma ao público da COP 30”, explicou.

Repertório é dividido em três blocos

Para a apresentação deste sábado (15), Rodrigo selecionou obras específicas e dividiu o repertório em três momentos: o primeiro dedicado a Villa-Lobos, o segundo a Mário de Andrade e o terceiro com composições autorais, incluindo uma homenagem a seu avô, e clássicos instrumentais da MPB. “Villa-Lobos foi um grande incentivador das florestas, dos rios e dos conhecimentos tradicionais associados, tanto que possuía o apelido de ‘Índio de Casaca’, que é um dos temas do meu projeto. Já Mário de Andrade é um dos maiores folcloristas do Brasil, autor de Música de Feitiçaria, Danças Dramáticas do Brasil e Os Cocos. Então o repertório é bem folclórico”, adianta.

Próximos projetos do músico

Sobre os novos passos na carreira, Rodrigo afirma que trabalha em três projetos, incluindo um CD dedicado exclusivamente a Mário de Andrade. “Eu tenho três projetos em andamento: o primeiro é gravar um CD com obras só do Egberto Gismonti. O segundo é materializar os temas folclóricos do Mário de Andrade em um CD também específico. E, em terceiro, a ideia é gravar outro CD com música popular brasileira em formato instrumental”, concluiu.

Serviço:

Hora: 17h

Data: 15 e 16 de novembro

Local: Complexo dos Mercedários, no bairro da Campina

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)

Cultura
