Seresta Amazônica celebra a música nortista com Patrícia Bastos e Manoel Cordeiro

O novo projeto musical, “Seresta Amazônica”, que reúne dois ícones da cena musical nortista, a cantora amapaense Patrícia Bastos e o guitarrista e produtor musical paraense Manoel Cordeiro, será apresentado nesta quarta-feira, 19 de novembro, no palco da Cas’Amazônia.

O show convida a mergulho afetivo e sonoro na cultura popular da região, revisitando clássicos do brega, da guitarrada e das canções românticas que embalaram gerações com arranjos especiais.

Inspirada nas serestas, a apresentação recria o clima dos encontros que marcaram a vida social das cidades amazônicas. O show convida a celebrar a música regional, símbolo de identidade, resistência e pertencimento.

“Vamos celebrar a cultura da Amazônia brasileira e principalmente à conscientização da preservação da nossa floresta através do nosso repertório amazônico cheio de histórias do nosso lugar”, declara Patrícia. Há mais de 30 anos, ela e Manoel possuem uma relação musical e de amizade. “Sempre estamos juntos, ligados pela música. Muitas vezes, marcamos pra bater um papo, tomar um cafezinho da tarde e isso sempre acaba em um grande evento musical e muitos projetos, como o ‘Seresta Amazônica’, que iremos estrear na COP 30”.

Para Manoel, o novo show tem gosto de celebração. Ele completou 70 anos de idade no último dia 8 de novembro, no entanto, estava se recuperando de uma pneumonia que o levou à internação hospitalar. Recuperado, ele promete um show repleto de nostalgia e entusiasmo pela MPB feita na Amazônia. “Dividir o palco com a Patrícia Bastos nesse novo projeto, em plena COP 30, vai ser sensacional”, destaca.

Juntos, Patrícia Bastos e Manoel Cordeiro representam a força criativa e a sofisticação da música amazônica contemporânea. O encontro entre a voz marcante da cantora e a guitarra inconfundível do mestre paraense promete uma noite de emoção, ritmo e identidade regional.

Com mais de 25 anos de carreira, Patrícia Bastos é uma das vozes mais marcantes da música brasileira contemporânea. Entre os sete álbuns lançados pela artista, estão “Eu Sou Caboca” (2009), premiado pelo Prêmio Pixinguinha; “Zulusa” (2013), vencedor do Prêmio da Música Brasileira em duas categorias; e “Batom Bacaba” (2016), indicado ao Grammy Latino e ao Prêmio da Música Brasileira. Em sua trajetória, Patrícia valoriza ritmos tradicionais do Amapá, como o batuque e o marabaixo, fundindo-os a sonoridades contemporâneas.

Já o mestre Manoel Cordeiro, nascido em Ponta de Pedras, no Marajó, em 58 anos de trajetória como multi instrumentista, produtor e arranjador premiado, é referência em ritmos regionais, difundindo gêneros como guitarrada, brega e lambada e consolidando uma estética sonora amazônica para o Brasil e o mundo. Este ano, Manoel teve a sua obra musical reconhecida como Patrimônio Cultural e Imaterial do Pará e também teve o seu álbum “Estado de Espírito”, parceria com Beto Barreto (BaianaSystem) e Pupilo (Nação Zumbi), indicado ao Prêmio BTG Factual (ex-Prêmio Sharp).

Agende-se

Data: 19 de novembro (quarta-feira)

Hora: 19h

Local: Cas’Amazônia - Tv Campos Sales, 752, Campina

Acesso gratuito até a lotação do espaço

Classificação: Livre