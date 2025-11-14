Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Música chevron right

Seresta Amazônica celebra a música nortista com Patrícia Bastos e Manoel Cordeiro

Dois ícones da música amazônica dividem o palco em uma noite dedicada à celebração dos ritmos populares da região

O Liberal
fonte

Patrícia Bastos e Manoel Cordeiro se juntam em Seresta Amazônica (Daniel Policarpo)

O novo projeto musical, “Seresta Amazônica”, que reúne dois ícones da cena musical nortista, a cantora amapaense Patrícia Bastos e o guitarrista e produtor musical paraense Manoel Cordeiro, será apresentado nesta quarta-feira, 19 de novembro, no palco da Cas’Amazônia.

 O show convida a mergulho afetivo e sonoro na cultura popular da região, revisitando clássicos do brega, da guitarrada e das canções românticas que embalaram gerações com arranjos especiais.

Inspirada nas serestas, a apresentação recria o clima dos encontros que marcaram a vida social das cidades amazônicas. O show convida a celebrar a música regional, símbolo de identidade, resistência e pertencimento.

VEJA MAIS

image Patrimônio cultural do Pará: obras de Mestre Curica e Manoel Cordeiro ganham reconhecimento oficial
As sanções reforçam a preservação da música paraense e destacam artistas que marcaram gerações no Pará

image Compositor paraense Manoel Cordeiro dirige cena musical na série de Raul Seixas
Produção disponível no Globoplay contou com a direção de voz do multi-instrumentista na cena em que Raul encontra Paulo Coelho

image Manoel Cordeiro e BaianaSystem se unem na faixa ‘Palheiro’, celebrando a riqueza musical brasileira
A música, resultado de uma parceria com Roberto Barreto e Pupillo, traz duas versões que exploram diferentes estéticas musicais

“Vamos celebrar a cultura da Amazônia brasileira e principalmente à conscientização da preservação da nossa floresta através do nosso repertório amazônico cheio de histórias do nosso lugar”, declara Patrícia. Há mais de 30 anos, ela e Manoel possuem uma relação musical e de amizade. “Sempre estamos juntos, ligados pela música. Muitas vezes, marcamos pra bater um papo, tomar um cafezinho da tarde e isso sempre acaba em um grande evento musical e muitos projetos, como o ‘Seresta Amazônica’, que iremos estrear na COP 30”.

Para Manoel, o novo show tem gosto de celebração. Ele completou 70 anos de idade no último dia 8 de novembro, no entanto, estava se recuperando de uma pneumonia que o levou à internação hospitalar. Recuperado, ele promete um show repleto de nostalgia e entusiasmo pela MPB feita na Amazônia. “Dividir o palco com a Patrícia Bastos nesse novo projeto, em plena COP 30, vai ser sensacional”, destaca.

Juntos, Patrícia Bastos e Manoel Cordeiro representam a força criativa e a sofisticação da música amazônica contemporânea. O encontro entre a voz marcante da cantora e a guitarra inconfundível do mestre paraense promete uma noite de emoção, ritmo e identidade regional.

Com mais de 25 anos de carreira, Patrícia Bastos é uma das vozes mais marcantes da música brasileira contemporânea. Entre os sete álbuns lançados pela artista, estão “Eu Sou Caboca” (2009), premiado pelo Prêmio Pixinguinha; “Zulusa” (2013), vencedor do Prêmio da Música Brasileira em duas categorias; e “Batom Bacaba” (2016), indicado ao Grammy Latino e ao Prêmio da Música Brasileira. Em sua trajetória, Patrícia valoriza ritmos tradicionais do Amapá, como o batuque e o marabaixo, fundindo-os a sonoridades contemporâneas. 

Já o mestre Manoel Cordeiro, nascido em Ponta de Pedras, no Marajó, em 58 anos de trajetória como multi instrumentista, produtor e arranjador premiado, é referência em ritmos regionais, difundindo gêneros como guitarrada, brega e lambada e consolidando uma estética sonora amazônica para o Brasil e o mundo. Este ano, Manoel teve a sua obra musical reconhecida como Patrimônio Cultural e Imaterial do Pará e também teve o seu álbum “Estado de Espírito”, parceria com Beto Barreto (BaianaSystem) e Pupilo (Nação Zumbi), indicado ao Prêmio BTG Factual (ex-Prêmio Sharp).

Agende-se
Data: 19 de novembro (quarta-feira)
Hora: 19h
Local: Cas’Amazônia - Tv Campos Sales, 752, Campina
Acesso gratuito até a lotação do espaço 
Classificação: Livre

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Música
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MÚSICA

LANÇAMENTO

Cantora paraense Ju Abe apresenta “Éden”, videoclipe que une arte independente e ativismo climático

Nova obra tem poesia, crítica social e urgência ambiental

11.11.25 17h24

Apple Martin, filha de Chris Martin e Gwyneth Paltrow, surpreende público ao cantar em show

21.10.25 11h38

CÍRIO DE NAZARÉ 2025

Padre Cavalcante lança clipe e canção inédita em homenagem a Plácido

A música é uma composição da cantora e compositora Amanda de Paulo, a pedido do padre. O clipe está disponível no canal da Basílica, no Youtube

08.10.25 19h59

mistério

Por que o clipe de Beyoncé e Alicia Kiss gravado no Rio há 15 anos nunca foi lançado?

O clipe foi gravado na Favela Santa Marta, na zona sul da capital fluminense.

08.10.25 12h43

MAIS LIDAS EM CULTURA

MEMÓRIAS

Andréia Sadi fala de 'recepção íncrivel' em Belém e recado dos torcedores para o marido, André Rizek

Jornalista passou 10 dias transmitindo seu programa diário da COP30.

15.11.25 15h20

TRETA

Andressa Urach critica Luiza Ambiel após vídeo íntimo com ex: 'Velha da banheira'

Modelo se revolta ao descobrir gravação íntima de sua ex-colega com Cassiano França e dispara críticas nas redes sociais.

26.02.25 17h04

Celebridade

Vídeo adulto do pai de Andressa Urach vaza nas redes sociais e internautas reagem

Antes de virar ator pornô, Carlos Urach criticou trabalho da filha: 'Não a considero minha filha'

05.03.25 16h23

novo rumo

Ex de Adriano Imperador, que foi amarrada em árvore, abandona a fama e muda de profissão

Joana Machado vive longe dos holofotes desde 2012

15.11.25 11h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda