O Liberal chevron right Cultura chevron right

Patrimônio cultural do Pará: obras de Mestre Curica e Manoel Cordeiro ganham reconhecimento oficial

As sanções reforçam a preservação da música paraense e destacam artistas que marcaram gerações no Pará

Laura Serejo
Patrimônio cultural do Pará: obras de Mestre Curica e Manoel Cordeiro ganham reconhecimento oficial (Foto: Divulgação)

Nesta quarta-feira (24), o governador Helder Barbalho sancionou dois projetos de lei que reconhecem as obras musicais de Mestre Curica e Manoel Cordeiro como patrimônios culturais e imateriais do Estado do Pará. As sanções reforçam a preservação da cultura local e destaca artistas que marcaram gerações com sua música e trajetória.

O reconhecimento das obras desses dois músicos evidencia a diversidade e a riqueza da música paraense. Enquanto Manoel Cordeiro projeta a música amazônica no Brasil e no exterior, Mestre Curica representa a tradição musical e esportiva de Marituba, reforçando o valor das raízes culturais do estado.

Manoel Cordeiro: carreira premiada e reconhecimento nacional

O guitarrista e produtor Manoel Cordeiro, natural de Ponta de Pedras, na ilha do Marajó, teve sua obra musical reconhecida oficialmente como patrimônio cultural imaterial do Pará. O Projeto de Lei 758/2023 foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) e sancionado pelo governador.

Com 57 anos de carreira, Manoel é multi-instrumentista, compositor, arranjador e produtor cultural. Participou da produção de cerca de mil discos, trabalhando com artistas renomados como Fafá de Belém, Pinduca, Beto Barbosa, Roberto Leal e Roberta Miranda. Entre seus projetos mais conhecidos estão a fundação da banda Warilou e a produção dos principais sucessos de Beto Barbosa durante o auge da lambada.

O músico também acumula prêmios e indicações: assinou os arranjos do álbum Do tamanho certo para o meu sorriso, de Fafá de Belém, eleito Melhor Álbum no Prêmio da Música Brasileira em 2016; foi indicado ao Grammy Latino com o disco No embalo de Pinduca, em 2017; e, em 2023, lançou o álbum instrumental Estado de espírito, em parceria com Beto Barreto (BaianaSystem) e Pupilo (Nação Zumbi), indicado a Melhor Álbum no Prêmio BTG Factual.

Mestre Curica: tradição musical e esportiva de Marituba

Também foi sancionada a Lei Nº 11.174/2025, que declara a obra de Raimundo Leão Ribeiro Filho, artisticamente conhecido como Mestre Curica, como patrimônio cultural e artístico de natureza imaterial do Pará. Reconhecido como um dos grandes nomes da guitarrada, Curica tem forte ligação com o bairro da Pedreirinha, em Marituba, onde nasceu e desenvolveu sua arte.

O músico iniciou sua trajetória ao som do banjo, instrumento que se tornou sua marca registrada. Ainda jovem, integrou o grupo Uirapuru, acompanhando Verequete, referência do carimbó pau e corda paraense. Além da música, Mestre Curica também se destacou no futebol local na década de 1960, jogando no Flamengo da Pedreirinha como lateral e centroavante, mostrando talento tanto nos gramados quanto nas notas musicais.

O reconhecimento oficial da obra de Mestre Curica valoriza a tradição da guitarrada paraense e reforça a importância de preservar os patrimônios culturais que marcam a identidade do estado.

As sanções das leis preservam e valorizam os artistas que contribuíram para a história da música e da cultura local, incentivando futuras gerações a conhecer e respeitar o legado de grandes nomes da cultura paraense.

