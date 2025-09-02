Capa Jornal Amazônia
Manoel Cordeiro tem obra reconhecida como patrimônio cultural e imaterial do Pará

O projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa do Pará, nesta terça-feira, 2, segue para a sanção do governador do estado

O Liberal
fonte

Multi-instrumentista, compositor, arranjador e produtor cultural, Manoel Cordeiro produziu cerca de 1 mil discos (José de Holanda/ Divulgação)

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) aprovou, por unanimidade, nesta terça-feira (2), o Projeto de Lei 758/2023, que reconhece a obra musical do guitarrista e produtor Manoel Cordeiro como patrimônio cultural e imaterial do Estado. A proposta, de autoria da deputada Lívia Duarte (PSOL), será encaminhada para sanção do governador Helder Barbalho.

O músico, atualmente em turnê nacional pelo projeto Sonora Brasil, do Sesc, recebeu a notícia em Santa Catarina. Emocionado, destacou a importância da conquista em um ano em que completa 70 anos: “É uma vida dedicada à música e à cultura. Esse reconhecimento representa muito”, disse.

Trajetória musical de Manoel Cordeiro

Natural de Ponta de Pedras, na ilha do Marajó, Manoel Cordeiro iniciou sua carreira aos 12 anos e soma 57 anos de trajetória. Multi-instrumentista, compositor, arranjador e produtor cultural, ele participou da produção de cerca de mil discos para artistas como Fafá de Belém, Pinduca, Beto Barbosa, Roberto Leal e Roberta Miranda.

Entre seus projetos mais conhecidos estão a fundação da banda Warilou e a produção dos principais sucessos de Beto Barbosa durante o auge da lambada. Respeitado pela classe artística, Manoel Cordeiro circula por todo o Brasil e também pelo exterior, sendo considerado um dos grandes representantes dos ritmos amazônicos.

Prêmios e indicações

O músico também se destaca pela carreira premiada:

  • Assinou os arranjos do álbum Do tamanho certo para o meu sorriso, de Fafá de Belém, eleito Melhor Álbum no Prêmio da Música Brasileira (2016);
  • Foi indicado ao Grammy Latino com o disco No embalo de Pinduca (2017);
  • Em 2023, lançou o álbum instrumental Estado de espírito, em parceria com Beto Barreto (BaianaSystem) e Pupilo (Nação Zumbi), indicado a Melhor Álbum no Prêmio BTG Factual.

Antes, Manoel lançou os trabalhos Sonora Amazônia, Guitar hero Brasil e Levadas de festa, este último em parceria com Kassin, Pupillo e Marlon Sette.

Reconhecimento e homenagens

Na tribuna da Alepa, a deputada Lívia Duarte ressaltou a relevância do artista: “Manoel Cordeiro é um dos maiores músicos do Pará, do país e do mundo. É muito bom que reconheçamos os nossos gigantes em vida”. A parlamentar ressaltou que Manoel Cordeiro contribuiu e continua contribuindo para a cultura do estado do Pará, inclusive difundindo-a por vários lugares por onde passa.

O músico agradeceu pela homenagem e afirmou que seguirá atuando pela valorização da música amazônica: “Trabalhei com tantos artistas e movimentos, sempre me colocando à disposição da música. Aos 70 anos, sigo cheio de energia para continuar contribuindo com a arte e a cultura”.

“A gente é acostumado a emoções, como artista, mas tem emoções que nos pegam no fundo do coração, esse é um caso. Trabalho há tanto tempo com música do Pará, trabalhei com tantos artistas, movimentos e três gerações, sempre me colocando à disposição da música. Ô meu Deus, como valeu a pena! A vida presta!"

