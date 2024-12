Manoel Cordeiro leva ritmos amazônicos com pegada eletrônica para festival em Belém

O mestre da guitarrada Manoel Cordeiro irá se apresentar, nesta sexta-feira (20/12), no Festival de Música da Amazônia e pretende mostrar toda a sua versatilidade ao público, ao trazer para o palco um show misto de música ao vivo com música eletrônica. O evento, que ocorrerá no Palco Marechal, no Ver-o-Rio, será às 20h. Ao lado de sua inseparável guitarra, Manoel estará acompanhado de músicos acústicos e de um computador recheado de suas músicas eletrônicas para reproduzir o som potente que ele tocou no Rock in Rio, em 2019.

Autor do recente manifesto “MPB feita na Amazônia”, que reivindica a valorização da riqueza musical da região, Cordeiro traz os ritmos regionais para a linguagem eletrônica.

“Vou tocar a guitarra junto com a programação eletrônica, que eu mesmo fiz, mais o sax (Daniel Serrão) e a percussão (Katarina Chaves). Vai ser um recorte da variedade das vertentes de músicas feitas aqui”, antecipou o artista.

Entre as músicas autorais que Manoel Cordeiro vai apresentar no festival em versão eletrônica, estão “Conexão Amazônia-Caribe”; “Lambada desumana”; “Cúmbia do maestro”, single em homenagem a Beethoven; “Tu não tem coragem”, homenagem ao saudoso fotógrafo paraense Thiago Araújo; “Arena”, faixa do álbum dos Desumanos, banda que Manoel possui no Rio de Janeiro com Felipe Cordeiro, Liminha, Kassim e Stephane San Juan, lançado na Espanha; além de um pout-pourri de carimbó.