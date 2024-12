Manoel e Felipe Cordeiro se apresentam na reinauguração do Mercado de São Brás

O Mercado de São Brás será palco para um show especial dos artistas Manoel Cordeiro e Felipe Cordeiro, nesta quarta-feira (18/12). Pai e filho levarão ao público um espetáculo repleto de guitarrada, lambada e brega, com sucessos de suas carreiras, durante a reinauguração do complexo gastronômico e cultural. O show, que começa às 21h, será a principal atração da noite e aberto ao público.

Os músicos apresentam o mesmo repertório que rodou 23 cidades brasileiras este ano, por meio do projeto Sonora Brasil, do Serviço Social do Comércio (Sesc). A apresentação promete momentos de dança, emoção e paixão, como destacado por Manoel, considerado mestre da guitarrada.

Manoel Cordeiro interpretará composições marcantes de sua trajetória, como "Asfalto Amarelo", trilha sonora do filme Pequeno Segredo (indicado pelo Brasil ao Oscar em 2017), e "Luz do Mundo", clássico da banda Warilou, sucesso dos anos 90.

Felipe Cordeiro, por sua vez, trará ao palco canções como "Legal e Ilegal", além de músicas do novo álbum, incluindo os singles "Eu Quero Mais" e "Linha Cruzada".

A apresentação contará com uma banda formada por Bráulio Habib (bateria), Camila Barbalho (baixo), Katarina Chaves (percussão), Daniel Serrão (saxofone), Laelson Machado (trompete), Suzane Cavalcante e Simone Portela (backing vocals).