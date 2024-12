Mercado de São Brás será entregue à população , nesta quarta (18)

Após dois anos de obra, a população vai receber o Mercado de São Brás totalmente reformado. O engenheiro Alessandro Reis, responsável pela obra, explica que nesse primeiro momento o prédio será entregue sem os locatários, uma vez que uma Organização Social (OS) está realizando os procedimentos administrativos. O espaço contém 100 espaços para estabelecimentos comerciais, que devem ser ocupados nos próximos dias. A obra custou R$125 milhões de reais. A entrega será nesta quarta-feira, 18, a partir das 16h30, e contará com uma ampla programação.

De acordo com o engenheiro, o prédio está pronto para a entrega, mas cada locatário será responsável pelos estabelecimentos alugados. "A estrutura está pronta, mas cada locatário vai montar seu espaço de acordo com sua decoração", explica o engenheiro. O espaço contém escadas rolantes e dois elevadores panorâmicos.

O engenheiro Alessandro Reis, responsável pela obra, explica sobre a obra (Cristino Martins / O Liberal)

A fachada do mercado foi totalmente recuperada e manteve o patrimônio do prédio. No lado interior, os espaços foram modernizados para receber estabelecimentos voltados à cultura e gastronomia. "Tecnicamente, os estabelecimentos que vão compor os espaços do mercado são do ramo de bares, restaurantes, artesanato e áreas afins", pontua Alessandro Reis.

Mercado de São Braz (Foto: Cristino Martins |O Liberal)

Na área externa, será composta pelos feirantes que já ocupavam o mercado antes da obra. Todos irão retornar para uma área totalmente revitalizada. "É importante lembrar que a área que eles vão compor possui o mesmo material e infra-estrutura da obra. A área não é refrigerada por uma opção deles", explica o engenheiro.

Essa ocupação vai ser feita aos poucos, pois eles vão deixar o local onde estão ocupando para retornar ao mercado. "Nós estávamos em uma reunião, e nos próximos dias eles já vão retornar", acrescenta o engenheiro.

Quanto aos locatários, a OS responsável pelo mercado é que está realizando a administração. Mas Alessandro informa que, até o momento, há 100 espaços liberados para 200 empresas interessadas. "A construção do espaço foi pensada totalmente para uma área cultural e de lazer e desfrutar de uma boa gastronomia. O público vai poder desfrutar das varandas que rodeiam o andar de cima do mercado", detalha o engenheiro.

Além dos estabelecimentos, a área está pronta para galerias de arte. Inclusive o Mercado já abre com uma exposição com curadoria de Emanuel Franco. Com investimento de R$ 125.630.799,66, sendo R$ 89.721.266,09 financiados pelo governo federal, por meio da Itaipu Binacional, e de R$ 35.909.533,57 da Prefeitura de Belém. “Foi um desafio, mas foram dadas as condições para executar o projeto”, pontua o engenheiro.

Programação

A programação inicia nesta quarta-feira (18), a partir das 16h30, e continua na quinta (19). Estão confirmados shows de jazz, guitarrada e rap, com a presença de artistas como Manoel Cordeiro, Felipe Cordeiro, João Daibes, Dayse Addario e Pelé do Manifesto. Haverá, também, um espetáculo luminoso e visitas guiadas ao complexo.

Quarta-feira, 18:

Cerimônia de inauguração do Mercado de São Brás

16:30 a 17:15 – Apresentação da Banda da Guarda Municipal (espaço próximo a estátua do Lauro Sodré);

17:30 a 18:15 – Apresentação artística do músico João Daibes (mezanino frontal);

18:30 – Visita das autoridades no interior do mercado e descerramento da placa de inauguração;

19:00 – Composição do dispositivo;

19:15 – Exibição do Vídeo Mapping;

19:20 – Apresentação do coral dos estudantes da Escola Municipal Manoela de Freitas;

20:20 – Show Piromusical;

20:30 – Apresentação musical da Big Band da EMUFPA;

21:15 – Show dos músicos Manoel e Felipe Cordeiro.

Quinta-feira, 19:

Apresentações da Zarabatana Jazz acompanhada da cantora Dayse Addario e da maestrina Cibele Donza, no palco principal, a partir das 19h;

Seguidas pela apresentação do rapper Pelé do Manifesto, a partir das 20h30, no mesmo espaço.