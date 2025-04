Perfil Leoas Azulinas lamenta morte de animadora de 20 anos: 'Nossos pompons choram'

A torcida feminina do Clube do Remo, Leoas Azulinas, usou as redes sociais na tarde deste domingo de Páscoa (20/04) para comunicar e lamentar a morte de Alice Felicidade, de 20 anos, uma das integrantes do grupo. A jovem estava internada há mais de um mês em tratamento de saúde, mas não resistiu e faleceu neste domingo.

Por meio de uma nota publicada no perfil oficial, as Leoas Azulinas informaram que Alice participou da última temporada, em 2024, e só se afastou das atividades para cuidar da saúde. Na publicação, o grupo destacou a dedicação e o carisma da jovem, ressaltando o impacto que ela teve na trajetória da torcida.

“Alice esteve conosco na última temporada, espalhando sua alegria contagiante e seu amor pelo time em cada apresentação. Sua energia, dedicação e sorriso marcaram profundamente a história das Leoas Azulinas. Seu legado permanecerá vivo em cada coreografia, em cada canto, em cada coração que teve o privilégio de conviver com ela. Que Deus conforte sua família, amigos e todos que hoje sentem essa dor profunda. Descanse em paz, querida Alice. Uma vez Leoa, para sempre Leoa”, diz o texto publicado no Instagram.

Perfil da torcida Leoas Azulinas homenageia animadora que faleceu aos 20 anos Alice Felicidade (a terceira da foto) junto com as 'Leoas Azulinas' (Arquivo pessoal) Alice Felicidade (Arquivo pessoal)

Nos comentários, dezenas de internautas prestaram homenagens. “Hoje os nossos pompons choram em silêncio”, escreveu uma seguidora.

À reportagem de O Liberal, a presidente da torcida Leoas Azulinas, Anne Alves, falou sobre a perda. “Ela era uma menina muito responsável, dedicada. Com certeza vai deixar muita falta, e a gente tá sentindo muito tudo isso. Esperamos que Deus conforte toda a família nesse momento”, afirmou.

Em nota divulgada nas redes sociais, o Clube do Remo lamentou a morte de Alice. "Com pesar, o Clube do Remo lamenta o falecimento de Alice Felicidade, que fez parte da equipe das Leoas Azulinas. Nos solidarizamos com familiares, amigos e todos que conviveram com Alice e guardam lembranças de sua presença”, escreveu o clube.

A publicação também desejou força e consolo aos que enfrentam o luto: “Desejamos força e consolo a todos neste momento de dor”.