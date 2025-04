A caminho do velório de Papa Francisco, Dom Orani pede orações: ‘continuemos unidos’

Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, de 74 anos, que já foi arcebispo metropolitano de Belém, está a caminho de Roma para participar da cerimônia fúnebre após a morte do Papa Francisco. O cardeal, que é muito querido pelo povo paraense, enviou uma mensagem aos devotos e pediu orações para os que estão com viagem marcada para participar do velório do Santo Padre.

Em sua mensagem, Dom Orani ainda pediu que os paraenses continuem intercedendo para que os fiéis continuem unidos neste momento de despedida de Papa Francisco.

“Nós estamos indo para Roma daqui a pouco para poder participar do velório das exéquias do Papa Francisco, que tanto bem fez à igreja e agora repousa dos seus trabalhos, e deixou um legado muito importante. Temos certeza de que será levado adiante também pelo seu sucessor. Ao mesmo tempo, vamos rezar para que nós, enquanto igreja, continuemos unidos. Sabendo que o Espírito Santo, que é quem conduz a igreja, vai inspirar os cardeais para poder encontrar aquele que vai suceder ao Papa Francisco”, disse.

Dom Orani ainda pediu a bênção da padroeira paraense para que os bons frutos se mantenham no meio da igreja. “A todos vocês de Belém, peço que rezem por todos nós. Peço a intercessão de Maria, Nossa Senhora de Nazaré, para que realmente, cada vez mais, com generosidade e disponibilidade, nós deixemos o Espírito Santo agir no meio de nós”, pediu.

Em sua fala, o cardeal destacou o carinho que o santo padre tinha pelo Brasil. “Papa Francisco fez muito bem a todos nós. Esteve aqui no Rio de Janeiro, na Jornada Mundial da Juventude, e cada vez que eu o encontrava lá em Roma, no final das reuniões, recordava com muito carinho do Rio de Janeiro. Mas também trazia Belém no meu coração, para poder deixar uma bênção especial para Belém e todo seu povo querido. Um abraço, rezem por todos nós”, encerrou Dom Orani.