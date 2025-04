Belém ganha primeira escola pública bilíngue de português-espanhol; veja em qual bairro

A primeira Escola Estadual de Ensino Integral Bilíngue português-espanhol de Belém, será entregue nesta quinta-feira (24/4). A unidade vai beneficiar cerca de 700 estudantes da pré-escola ao ensino médio, incluindo o ensino integrado à Educação Profissional e Tecnológica.

“A nova Escola Estadual de Ensino Integral Bilíngue é um marco histórico para a educação paraense. Já imaginou aprender química, física, matemática, história, geografia integradas com o espanhol? Esse é um novo modelo pedagógico na rede estadual que, tenho certeza, inaugura uma nova era para a educação pública do Pará", destaca Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação do Pará.

O titular da Seduc complementou: "Esse ainda é um ano muito simbólico com a realização da COP 30 em Belém, que irá contar com uma série de turistas, e saber outro idioma será um grande diferencial. Assim como todas as nossas escolas, essa nova também conta com o componente curricular de educação ambiental e irá potencializar o processo de ensino-aprendizagem com mais uma unidade do Ciseb”.

A primeira Escola Estadual bilíngue do Pará, localizada na travessa São Roque, no bairro Cruzeiro, em Icoaraci, distrito de Belém, tem proposta pedagógica estruturada em aprendizagem baseada em projetos e trabalho cooperativo entre estudantes, estimulando o engajamento e o protagonismo no processo de aprendizagem. O currículo conta com abordagem interdisciplinar e conexão com a vida dos estudantes, inclusive com ação tutorial. Além do pioneirismo em oferecer educação bilíngue português-espanhol desde a pré-escola, os estudantes do Ensino Médio poderão optar, a partir do segundo semestre, por um percurso formativo integrado à Educação Profissional e Tecnológica, finalizando a educação básica com certificação técnica.

O Governo do Estado adquiriu o icônico prédio da antiga Escola Madre Celeste, em Icoaraci, e o reconstruiu para abrigar a nova Escola Estadual de Ensino Integral Bilíngue Mestra Idalina Rodrigues Pereira. Um investimento de R$ 10,8 milhões para o prédio se tornar um centro público educacional de referência.

Agora, a estrutura conta com uma área construída de mais de 4 mil metros quadrados com 23 salas de aula, Centro de Inovação e Sustentabilidade da Educação Básica (Ciseb), bloco administrativo, auditório, Sala de Atendimento Educacional Especializado (SAEE), cozinha, vestiários masculinos, femininos e para Pessoas com Deficiência (PcD), quadra poliesportiva, quadra de areia, área de recreação, biblioteca, laboratório multidisciplinar, sala multiuso, sala do grêmio estudantil, entre outros espaços fundamentais para o desenvolvimento de uma educação integral de qualidade. Além disso, toda a sinalização da nova escola é feita em Português e Espanhol, tornando o ensino bilíngue palpável dentro e fora das salas de aula.

Emocionada, a professora de língua espanhola, Milena Soares, aguarda com grande expectativa a escola inédita. "A expectativa é total. É entusiasmante, motivador. Trabalhar com a língua espanhola em uma escola integral e bilíngue é o orgulho de qualquer profissional. O nome define satisfação e a esperança na língua espanhola, que eu acho culturalmente tão rica e maravilhosa de repassar para os alunos. Não tem nem palavras, mas eu poderia defini-la como felicidade, alegria, uma oportunidade para os alunos progredirem. A língua estrangeira te ajuda em diversos aspectos, cognitivo, social, cultural, econômico, e o Estado favorece oportunizar a esses alunos”, comemorou.

Só em 2025, em menos de quatro meses, já foram entregues pelo Estado sete escolas completamente reconstruídas, nos municípios de Bragança, Belém, Anapu, Cachoeira do Arari e Brejo Grande do Araguaia; e duas escolas totalmente novas em Brasil Novo e Breu Branco, além de mais duas unidades do Programa Creches Por Todo o Pará, uma em Redenção, uma Cumaru do Norte e uma em Almeirim. Um investimento superior a R$60 milhões.

Inovação

Com foco em promover a sustentabilidade, fortalecer a cidadania e reafirmar o compromisso em superar os desafios educacionais, a nova Escola Estadual de Ensino Integral Bilíngue Mestra Idalina Rodrigues Pereira também conta com um Centro de Inovação e Sustentabilidade da Educação Básica (Ciseb) - o segundo entregue pelo Governo do Estado por meio da Seduc. O espaço busca enfrentar os desafios da educação pública, trazendo soluções inovadoras tanto para o ensino dos estudantes quanto para o desenvolvimento profissional dos educadores. O Ciseb integra a Política Pública de Educação para o Meio Ambiente, Sustentabilidade e Clima da Seduc e conta com ambiente moderno, preparado para a formação contínua de professores e para o aprendizado de estudantes da rede estadual e municipal, que terão acesso a práticas inovadoras no dia a dia escolar.

A primeira unidade do Ciseb foi entregue pelo Governo do Estado na Escola Estadual Marechal Cordeiro de Farias, em Belém.

Ensino integral

As escolas estaduais de ensino integral mantêm jornada de 9 horas diárias e 45 horas semanais ou 7 horas diárias e 35 horas semanais. A jornada integral proporciona mais recursos para o desenvolvimento do estudante, a fim de formar indivíduos autônomos, solidários e competentes. As escolas com jornada integral também garantem aos estudantes três refeições diárias (almoço e dois lanches).

“Esse é um modelo que melhora muito o aprendizado dos novos estudantes, garantindo maiores oportunidades de desenvolvimento pessoal e realização de seus projetos de vida. Não é só ter mais tempo na escola; é contar com um suporte pedagógico robusto, com milhares de projetos, clubes e outras ações que potencializam o processo de ensino. Além disso, os estudantes do ensino integral geram maiores vínculos com a escola, o corpo docente e outros estudantes, fortalecendo o pertencimento e, consequentemente, aprendendo mais”, explicou Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação do Pará.

Para 2025, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) efetivou mais 49 unidades que adotaram o Programa de Ensino Integral (PEI), totalizando 161 escolas com esse modelo pedagógico. Além do aumento no número de escolas, o impacto dessa expansão é claramente visível no crescimento das matrículas. Em 2018, as escolas na modalidade integral no Pará atendiam 6 mil alunos; em 2025 houve um salto para 48 mil matrículas, um aumento oito vezes maior na capacidade de atendimento. Um resultado que reflete o compromisso do Estado em proporcionar mais oportunidades aos estudantes, com o acesso a uma educação integral de qualidade.

Com essa expansão, o Pará consolida um modelo de educação que busca equidade e excelência, garantindo que mais estudantes tenham acesso a uma formação educacional integral que prioriza diversas áreas do conhecimento e o desenvolvimento humano.