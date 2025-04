Fábrica-escola de chocolate será instalada em comunidade quilombola de Moju-Miri

A comunidade quilombola de Moju-Miri, no município de Moju (PA), está recebendo, desde 14 de abril, o Laboratório Criativo da Amazônia (LCA), iniciativa do Instituto Amazônia 4.0 em parceria com a Associação de Moradores Quilombolas de Moju-Miri (AQMOMI). As atividades seguem até 16 de maio de 2025 e têm como objetivo fortalecer as cadeias produtivas de base comunitária, com foco no cacau e no cupuaçu, por meio de uma fábrica-escola itinerante de chocolate.

A estrutura é composta por domos geodésicos adaptados ao ambiente amazônico e foi instalada a partir de diálogo com as lideranças locais. A comunidade participou de visitas técnicas e intercâmbios desde 2021, com objetivo de conhecer o modelo do LCA e contribuir para sua implementação.

Durante a programação, moradores serão capacitados em etapas como coleta do cacau, fermentação, secagem, torra, moagem e produção de chocolate “da árvore à barra”. Também serão ofertadas aulas sobre gelateria tropical, gestão de negócios, acesso a marketplaces e uso de ferramentas de inteligência artificial.

As oficinas serão conduzidas pelo chocolatier César De Mendes, com apoio de Luciene Gemaque, da iniciativa Guardiãs do Cacau. A ação integra as estratégias do Instituto Amazônia 4.0 de fomentar uma bioeconomia sustentável com geração de renda e valorização dos saberes tradicionais.

Serviço

O quê: Laboratório Criativo da Amazônia (LCA) – fábrica-escola de chocolate

Quando: 14 de abril a 16 de maio de 2025

Onde: Comunidade quilombola Moju-Miri, Moju (PA)

Realização: Instituto Amazônia 4.0 e AQMOMI

Mais informações: amazonia4.org

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)