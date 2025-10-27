Capa Jornal Amazônia
Show da Amazônia Jazz Band reúne música brasileira e paraense, no Theatro da Paz, nesta segunda (27)

Concerto terá repertório que inclui samba, frevo e clássicos do Pará

O Liberal
fonte

Espetáculo 'Ritmos brasileiros e paraenses' terá solistas e será conduzido pelo maestro Eduardo Lima (Divulgação)

A Amazônia Jazz Band realiza nesta segunda-feira (27) às 20h, o espetáculo Ritmos brasileiros e paraenses’, no Theatro da Paz, localizado no bairro da Campina, em Belém. A apresentação será conduzida pelo maestro titular Eduardo Lima e contará com a participação especial da cantora Sandra Duailibe. Os ingressos custam R$ 2 e estarão disponíveis a partir das 9h do mesmo dia do evento, na bilheteria do teatro, com limite de duas unidades por pessoa. 

Segundo o maestro Eduardo Lima, a escolha do repertório regional e nacional tem a intenção de destacar músicos, arranjadores e artistas que são do estado. Dentre eles, estão também os solistas Vinicius Ribeiro, Toninho Gonçalves e Pedro Júnior. “ Não tenho dúvida que essa noite vai ser uma grande festa e o público pode esperar como sempre o show com a energia única da Jazz Band", afirmou. 

O repertório do concerto inclui sucessos da música nacional e regional, como ‘Aquarela do Brasil’, de Toquinho; ‘Foi Assim’, de Paulo André Barata; ‘Pecados de Adão’, de Eloy Iglesias; e ‘Ao pôr do sol’, de Teddy Max. 

"O público pode esperar um concerto incrível com a entrega de sempre de todos os músicos, e busca mostrar cada vez mais pluralidade do Brasil e da música nacional como um todo", comentou o baterista da Big Band, Tiago Belém.

Tiago destacou que o show reúne ritmos como samba, frevo e músicas do Pará. "Será um concerto lindo com participações especiais, o público pode esperar um concerto incrível, enaltecendo a música brasileira, a pluralidade e a riqueza dos ritmos do país", acrescentou.

O show é promovido pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), Theatro da Paz e Academia Paraense de Música, com patrocínio master do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Rouanet.

SERVIÇO:

Amazônia Jazz Band apresenta  ‘Ritmos brasileiros e paraenses’ 

  • Data: segunda-feira, 27 de outubro;
  • Horário: 20h;
  • Local: Theatro da Paz;
  • Ingressos: R$ 2, a partir das 9h do dia 27/10 na bilheteria do Theatro da Paz (2 unidades por pessoa).
