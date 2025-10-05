Capa Jornal Amazônia
Amazônia Jazz Band anima público na ‘Tarde Latina’ no Parque Linear, em Belém

Devem se apresentar ainda Gretchen e Esdras, além da Banda Warilou

O Liberal
fonte

Amazônia Jazz Band anima público na ‘Tarde Latina’ no Parque Linear, em Belém. (Reprodução/ redes sociais)

A noite deste domingo (5) está sendo marcada por música e celebração no Parque Linear, na Nova Doca, em Belém. A Amazônia Jazz Band realizou uma apresentação especial dentro do evento “Tarde Latina”, que reuniu dezenas de pessoas em uma programação cultural ao ar livre. Devem se apresentar ainda Gretchen e Esdras, além da Banda Warilou.

O público acompanhou um repertório variado, que mesclou clássicos da música latina com arranjos autorais e interpretações marcantes da orquestra. O evento contou com a presença do governador Helder Barbalho, que prestigiou o espetáculo e destacou a importância de iniciativas culturais que valorizam os artistas paraenses e promovem o acesso gratuito à arte.

O evento aconteceu poucos dias após a inauguração do Parque Linear Nova Doca, realizada na última quinta-feira (2). A entrega do novo espaço contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e marcou a conclusão de um ano e cinco meses de obras. A área, localizada na avenida Visconde de Souza Franco, integra o conjunto de projetos que preparam Belém para receber a 30ª Conferência das Partes (COP 30) da Organização das Nações Unidas (ONU), prevista para novembro de 2025.

A revitalização da Nova Doca incluiu drenagem e despoluição do canal, além da implantação de paisagismo, passarelas, mirantes, quiosques de alimentação, parque infantil, academia ao ar livre e ciclovia. Mais de 2,4 quilômetros da avenida foram pavimentados. Nos 1,2 km de extensão do canal, também foram implantados sistemas de drenagem pluvial, rede de esgoto sanitário e tubulação de água potável.

A obra é uma ação conjunta do Governo Federal e do Governo do Estado, com apoio da Itaipu Binacional, e representa um marco na transformação urbanística e ambiental da capital paraense. O espaço, que já se consolida como um dos principais pontos de lazer e convivência da cidade, vem sendo palco de eventos culturais e atividades que celebram a nova fase de Belém rumo à COP 30.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

