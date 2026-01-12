Idoso de 93 anos anda por parapeito do 8º andar para fugir de incêndio em Belém

Durante um incêndio no edifício Banna, em Belém, um idoso de 93 anos andou pelo parapeito do 8º andar, na área externa do prédio, para fugir das chamas. Identificado como Adelino da Veiga Tenório, ele saiu do apartamento 809 ao 806 e foi resgatado pelos soldados Ana Paula e Arthur Amorim do 1º Grupamento do Corpo de Bombeiros. Conforme relato do soldado Amorim, quando o resgate chegou, o idoso já havia saído do imóvel e percorreu um tipo de passarela.

“Quando ele passou, ele ficou preso no apartamento. Já é um senhor de idade, então acabou que ele não teve forças pra continuar. Mas ficou lá estável aguardando a gente”, relatou o soldado em entrevista para O Liberal. Amorim relatou que a equipe agiu o mais rápido possível e Adelino foi resgatado pela janela. O idoso recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhado para atendimento médico.

O neto de Adelino, Marcus Vinícius, conseguiu se salvar do fogo, conforme apuração no local. O incêndio iniciou no apartamento 809 por volta das 21h15. Conforme relato da moradora Darcy Paixão, de 83 anos, essa é a primeira vez que algo do tipo acontece no local.