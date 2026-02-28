Manutenção no sistema afeta abastecimento de água Belém; saiba os bairros atingidos

A Águas do Pará informa que a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) realizará manutenção programada na Estação de Água Bruta do Utinga, no próximo domingo (1), a partir das 8 horas, em Belém.

Para viabilizar a execução do serviço, será necessária a interrupção temporária do fornecimento de água nos seguintes bairros: Marco, Curió-Utinga, Souza, São Brás, Fátima, Canudos, Pedreira, Conjunto Império Amazônico e conjunto Amapá.

Já os bairros a seguir apresentarão redução no abastecimento de água: Comércio, Campina, Cidade Velha, Reduto, Batista Campos, Jurunas, Umarizal, Nazaré, Guamá, Cremação e Condor. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até o final da tarde de domingo, com retorno gradativo do abastecimento após a finalização do serviço. A concessionária orienta que os moradores reservem água para atividades essenciais durante esse período.