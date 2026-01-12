Cruzeiro transatlântico chega a Belém nesta segunda (12) e abre sequência de visitas em janeiro

No dia do aniversário da cidade, Belém recebeu o primeiro dos três navios transatlânticos que atracarão em Belém, em janeiro. O navio Voledam desembarcou com 900 turistas na manhã desta segunda-feira (12), no Terminal Hidroviário de Icoaraci, com direito a carimbó na recepção. Os turistas vão passear pela capital paraense até às 18h, antes de partir para Recife (PE), e destacam a expectativa de conhecer as comidas, a floresta e os moradores da cidade.

Os viajantes foram recebidos com uma apresentação do Grupo Parafolclórico Vaiandá, que embalou o desembarque com uma demonstração da cultura paraense. Os turistas aproveitaram para fazer imagens da dança e da música. Eles receberam também um guia turístico produzido pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur) do Pará.

Após o desembarque, as centenas de visitantes entraram em ônibus para passear e conhecer a cidade. O trajeto conta com os seguintes locais para os turistas conhecerem: Museu Emílio Goeldi; Theatro da Paz; Basílica de Nazaré; Mercado do Ver-o-Peso; Forte do Castelo; entre outros locais do centro histórico de Belém. Por fim, ainda realizarão um passeio de barco.

O viajante Ian Toone, aposentado, já conhecia algumas cidades brasileiras, mas está na Amazônia pela primeira vez. “Já vim para o Brasil algumas vezes e visitei Recife, Belo Horizonte, Fortaleza e Búzios. Mas nunca tinha vindo para essa área, não conheço muito”, relata.

Ele espera conhecer mais sobre a Amazônia, principalmente a floresta e os moradores da região. “Eu quero ver a floresta e as pessoas que vivem perto dos rios da Amazônia”, conta Ian Toone. “Eu gosto do clima, das pessoas, da alegria dos brasileiros e das caipirinhas”, completa, dizendo o que mais gostou das outras vezes que visitou o país.

Já o guia turístico Sinisa Diklic está conhecendo o Brasil pela primeira vez e destacou que espera conhecer a culinária, a música e as pessoas da região. “É a minha primeira vez no Brasil e em Belém. Eu espero pessoas gentis, comidas deliciosas, cidades bonitas e samba”, diz.

Sobre o clima, ele ressalta que está sentindo uma diferença, apesar de ter gostado do calor. “Está no inverno no local de onde eu venho, com temperatura negativa. Aqui está calor, é um pouco diferente, mas ótimo”, afirma.

Trajeto do cruzeiro

O cruzeiro saiu dos Estados Unidos no dia 4 de janeiro e passará por 22 países. Entre eles estão Brasil, México, Uruguai, Argentina e Japão. No Brasil, o navio está programado para visitar Belém, Recife e Rio de Janeiro. A embarcação veio da Guiana Francesa em direção à capital paraense e seguirá viagem para Recife ainda nesta segunda-feira (12).

Rota de turismo marítimo

Outros dois cruzeiros estão programados para o mês: o Sea Vista, com chegada prevista para o dia 15, e o Azamara Quest, no dia 22. Os passageiros, em sua maioria de origem americana, desembarcarão no Terminal Hidroviário de Icoaraci a partir das 8h, com retorno aos navios previsto para as 18h.

De acordo com a Setur, a temporada de cruzeiros teve início em outubro de 2025 e segue até abril de 2026. Ainda estão previstas novas escalas para os dias 12 de fevereiro e 11 de março.

Segundo o secretário-adjunto da pasta, Lucas Vieira, a presença dos cruzeiros reforça a inserção do estado na rota internacional do turismo marítimo e amplia a visibilidade do Pará como destino turístico.

Além das ações de receptivo, o governo estadual destaca o lançamento da plataforma Visit Pará, criada em 2025. A iniciativa reúne site e aplicativo voltados a turistas, órgãos públicos e empreendedores do setor, com o objetivo de centralizar informações sobre atrativos, serviços, eventos e rotas turísticas. A ferramenta busca modernizar a gestão do turismo, fortalecer a governança e ampliar a promoção dos destinos paraenses no cenário nacional e internacional.

Navios de cruzeiro que chegam a Belém em janeiro de 2026

MS Volendam

Data de chegada: 12 de janeiro, segunda-feira.

Capacidade: 1,4 mil hóspedes.

Diferencial: navio clássico da Holland America Line.

Oceania Vista

Data de chegada: 15 de janeiro, quinta-feira.

Capacidade: 1,2 mil hóspedes.

Diferencial: famoso pela modernidade e sofisticação, é referência nas embarcações de luxo.

Azamara Quest

Data de chegada: 22 de janeiro, quinta-feira.

Capacidade: 700 hóspedes.

Diferencial: conhecido por proporcionar roteiros diferentes e experiências exclusivas.