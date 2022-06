Shakira e Piqué são fotografados juntos, mas embarcam em voos diferentes

Na tarde desta segunda-feira (6), o ex-casal Shakira e Piqué chamou atenção novamente da mídia. Os dois se encontraram em um jogo de beisebol do filho mais velho, em Praga, e voltaram para Barcelona, em voos separados. No aeroporto, o jogador de futebol não gostou da aproximação da imprensa perguntando sobre o fim do relacionamento e deu as costas para todos.

Usando óculos escuros, a cantora colombiana teria desembarcado por volta de meio-dia com os filhos. Já Piqué apareceu uma hora e meia depois no mesmo local. O atleta foi abordado por fotógrafos e questionado se “estava feliz”. Ao ouvir as indagações, ele não pareceu confortável e deu as costas para todos, calado, e seguiu para o estacionamento.

Suposto pivô da separação

A jovem apontada como suposto pivô da separação entre Gerard Piqué e a cantora Shakira seria “uma jovem loira de 20 anos”, que estuda e trabalha com eventos. É o que aponta o jornal espanhol “El Periódico”.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)