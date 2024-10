Cantor paraense Israel Novaes revela 'luta' para ser fiel à esposa: 'É difícil!'

O cantor sertanejo Israel Novaes, de 34 anos, casado há três anos com a nutricionista Laura Novaes, falou sobre os desafios da fidelidade no meio artístico. Em entrevista ao podcast Tem Base, o artista, que nasceu em Breves, no Marajó, revelou que precisa "lutar" diariamente para se manter fiel à esposa.

"Eu luto para ser fiel, não é fácil. Sou muito franco, não tenho problema nenhum de falar que é uma luta", confessou o cantor, conhecido por hits como "Vem Ni Mim Dodge Ram" e "Vó Tô Estourado". "Se eu luto, significa que é difícil. Muitos falam disso [de fidelidade] para passar uma imagem, mas não conseguem", completou.

Israel explicou que, ao decidir se casar com Laura, escolheu mudar hábitos antigos e passou a encarar o casamento de forma séria. "Minha música sempre foi sobre mulher, pegação. Cantava aquilo que eu vivia, era verdade. Agora, tenho que tomar muito cuidado com isso. Você pode pegar o artista e colocar ele aqui como se fosse só o artista, mas me preocupo muito com quem eu sou", declarou.

Durante a conversa, Israel destacou a importância de separar a imagem do artista de sua vida pessoal. "Estou em construção. Talvez, daqui a um tempo, vou falar que não tenho dificuldade nenhuma de ser fiel, porque estou nessa transição, tenho três anos de casado, vou fazer quatro", refletiu.

O sertanejo ainda revelou que, antes de se comprometer no relacionamento, precisou pensar se estava pronto para essa mudança. "Vivia intensamente essa coisa, tive que sair, primeiro tive que entender se iria dar esse passo. Não acredito que as coisas têm que começar para acabar, tenho medo disso", concluiu.

Confira o trecho da entrevista:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)