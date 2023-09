Modelo paga para testar a fidelidade dos homens diz que ‘famosos traem mais’

A modelo e Miss Goiás Mariana Marquini, de 22 anos, é a nova atriz do Teste de Fidelidade, programa de João Kléber na RedeTV!. Ela revelou detalhes sobre a traição masculina e foi categórica ao dizer que “não existe homem fiel”. Mesmo que polêmica, a constatação dividiu opiniões nas redes sociais, inclusive dos fãs da atração.

Paga para “testar a fidelidade” de maridos e namorados na frente das câmeras, a atriz que é bastante sedutora, garantiu que nenhum homem consegue se manter fiel diante de uma mulher mal-intencionada, principalmente os famosos, que estão sempre na mira das beldades.

VEJA MAIS

“Eu sou a prova viva de que os homens não conseguem ficar sem trair. Eles não podem ver uma mulher bonita e gostosa. Nem precisa fazer muita coisa, a carne é fraca. É da natureza do homem. E acontece com quem tem dinheiro, com quem não tem, com famosos e anônimos. Se todas as mulheres soubessem o poder que elas têm, ai, ai ai…”, começa ela, rindo.

Mariana é acostumada a postar prévias dos ensaios que faz para o OnlyFans e Privacy nas redes sociais, ela revela que todos os dias recebe cantadas e até propostas milionárias, de homens casados ou que estão namorando, incluindo famosos. “Essa onda de separação dos famosos aí nem é novidade para mim. Já recebi mensagem de alguns. Todos traem, e os famosos mais. Todo dia aparece algum casado puxando conversa, pede um nude ou oferece dinheiro. Os famosos são os mais atirados, são cheios de ousadia. Eu levo na boa, até porque não acredito em fidelidade hoje em dia, não julgo”, conta.