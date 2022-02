Mulher faz teste da fidelidade com o noivo e ainda perde R$ 500; veja resultado

A tiktoker Lídia Luíza que, a pedido de outras mulheres, testa a fidelidade de homens e, claro, capitaliza as histórias em suas redes sociais, teve mais um trabalho com êxito. Ela conseguiu sem muito esforço fazer com que um homem noivo aceitasse se encontrar com ela.

Uma mulher que estava noiva solicitou a ajuda dela. O motivo era simples: ganhar R$ 500 de uma amiga com que fez uma aposta de que o noivo era fiel. Para ela, o dinheiro seria fácil.

"Oi, Lídia, tudo bem? Você é a menina que faz testes de fidelidade no TikTok, né? Então, eu vou casar agora em fevereiro e queria fazer um teste de fidelidade com o meu noivo. Eu confio muito nele, só quero fazer porque fiz uma aposta com uma amiga minha. Apostamos R$ 500 que ele não iria cair no seu teste. Ai, tô (sic) doida pra ganhar esse dinheiro já", escreveu a noiva à influenciadora.

Mas o noivo nem foi um dos serviços mais difíceis de Lídia. Bastou ela passar a seguir o perfil do homem e curtir algumas das fotos dele, para que o “noivo fiel” puxasse assunto e flertasse.

"Você é de verdade? Parece uma boneca", elogiou o homem. A influenciadora perguntou sobre a foto da mulher que aparecia no perfil dele. O que ele fez? Passou o número de WhatsApp para “explicar melhor”.

"Você namora?", perguntou Lídia logo de início. "Namoro sim", não escondeu o noivo. "Isso é problema pra você? Por que se não for eu gostaria muito de te conhecer pessoalmente", propôs a influenciadora.

"Não vejo problema (risos)", animou-se o homem, que combinou tudo direitinho para o suposto encontro. Pediu até que durante a semana a moça não enviasse mensagem, pois a noiva poderia ver.

Lídia não falou sobre reação da noiva após saber do resultado da interação. Mas o seu teste de de fidelidade alcançou mais de 8 milhões de visualizações e 700 mil curtidas em 20 dias.