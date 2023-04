Atriz do 'Teste de Fidelidade' dá dicas para mulheres não serem traídas

A atriz do 'Teste de Fidelidade', Dara Diniz, de São Paulo, é uma loira lindíssima. Mas, isso não impediu que ela também fosse traída na vida real algumas vezes. Inclusive, recentemente ela revelou que também já traiu para "revidar" uma traição sofrida. No programa, ela instiga homens comprometidos a traírem as esposas e namoradas, seduzindo-os diante de câmeras escondidas.

VEJA MAIS

A experiência com o assunto, dentro e fora da tevê, levou a musa a divulgar algumas dicas para as mulheres que queiram evitar levar um "par de chifres". A dica número 1 da famosa é: "seja menos ciumenta". Segundo ela, essa postura acaba incentivando a traição. "Afinal, o proibido tem mais sabor".

A dica número 2 de Dara é trabalhar a confiança: "Se ele está com você, mesmo diante de tanta 'oferta de mercado', é porque quer. Então, valorize-se".

Além disso, ela orienta as mulheres para que estejam sempre atentas: "Preste atenção nas amizades, nas pessoas que os rodeiam, aproxime-os de pessoas que fazem bem para o relacionamento de vocês. Sempre preste atenção nos detalhes, às vezes a traição pode vir de uma amiga ou parente próxima".

Dara alerta ainda para detalhes importantes da relação a dois: "Ouça sempre o companheiro, antes de pensar que a falta de desejo, e o excesso de trabalho signifique ter outra pessoa".

Uma quarta dica vai direto na autoestima e na vaidade: "Invista em você mesma, torne-se uma mulher agradável e poderosa para você mesma. Cuide da sua imagem e da sua beleza. Isso vai encantá-lo".

E, finalmente, ela sugere fugir da rotina: "Sair da rotina é a principal ''justificativa' dos infiéis. Inove, separe um tempo para namorar. Faça sexo com criatividade e energia com seu parceiro".