Modelo testa fidelidade de homens no Instagram; entenda

Uma modelo do Instagram se ofereceu para ajudar mulheres a descobrir se os parceiros delas as estavam traindo - e revelou algumas das respostas que recebeu dos homens.

Paige Woolen, 28, de Los Angeles, Califórnia (EUA), tem 207.000 seguidores no Instagram graças à beleza e fotos picantes.

Modelo recebe cantada de homens com fotos da namorada no perfil (Reprodução / Instagram)

Ela também administra uma conta separada no Instagram, (@Dudesinthedm), onde documenta comentários inadequados e desprezíveis que recebe de homens.

Neste mês, ela se ofereceu para mandar mensagens para homens cujas namoradas suspeitavam que eles pudessem trair e publicou os resultados online.

Enquanto alguns homens permaneceram fiéis às parceiras, recusando as investidas da modelo, outros foram surpreendentemente rápidos em fingir que eram solteiros, na esperança de marcar um encontro com a ela.

“Eu tenho visto um monte de caras que me mandam mensagens no privado, em minha conta pessoal, e que tinham fotos de perfil com as namoradas”, disse Paige. “Isso me fez questionar se as namoradas sabem ou se importam que eles mandem mensagens para garotas que eles veem em fotos de biquíni.”

Paige explicou que escreveu em sua bio no Instagram o “serviço”, oferecendo uma mensagem privada aos namorados de mulheres que suspeitavam que pudessem ser traídas.

Enquanto a oferta foi recebida de forma positiva por algumas mulheres - chamando-a de “heroína”, outras a acusaram de montar uma “armadilha” -, Paige teve pedidos suficientes para colocar o plano em ação.

Paige ofereceu "serviço" a seguidores (Reprodução / Instagram)

Surpresa

“Pessoalmente, acredito que informantes levam pontos, mas tive vontade de usar o poder de @dudesinthedm para sempre e ajudar minhas seguidoras”, explicou ela.

Ela ficou agradavelmente surpresa ao ver que a maioria dos homens com quem ela contatou não respondeu ou, se respondeu, informou que estava em um relacionamento.

Alguns dos homens comprometidos deram um fora em Paige, como este, que a chamou de "imitação de Kardashian" e disse que estava em um relacionamento (Reprodução / Instagram)

No entanto, alguns dos homens colocados em teste mentiram sobre o relacionamento e foram rápidos em fingir que eram solteiros na esperança de seduzir a modelo.

Em uma de suas tentativas, um homem menos que fiel foi rapidamente pego. Paige escreveu: “Achei você tão fofo. Estava esperando que a gente pudesse se encontrar, se você for solteiro, é claro.”

Ele respondeu imediatamente: “Sou solteiro o suficiente; você tem Snapchat?”

Em outra ocasião, um homem não conseguiu esconder a alegria ao receber uma mensagem da bela modelo. “Você é superfofo”, escreveu ela, ao que ele respondeu: “Eu? Você é como uma supermodelo!”

O homem, que tinha fotos da namorada no Instagram, alegou que não estava em uma relação, acrescentando: “Você está em LA? Eu estou indo aí o tempo todo para o trabalho, devemos sair.”

Alguns homens foram rudes, chamando Paige de “prostituta” e dizendo a ela que “não querem se inscrever na conta dela no OnlyFans”.