Série paraense vence voto popular no 3º Festival Curta! Documentários

Com treze episódios que falam sobre treze fotógrafos e fotógrafas paraenses, a série documental “Olhares do Norte: Pará” foi desenvolvida pela produtora Marahu

Gustavo Vilhena*
fonte

A série tem a participação do fotojornalista Tarso Sarraf, coordenador de Audiovisual e Fotografia do Grupo Liberal. (Thiago Pelaes)

A série documental “Olhares do Norte: Pará” garantiu um lugar de destaque no cenário audiovisual nacional ao vencer na categoria Artes, pelo voto popular, na mostra "Outras Janelas", do 3° Festival Curta! Documentários. O evento, já consolidado como uma das principais vitrines de produções independentes no Brasil, premiou sete obras nesta edição — seis troféus e uma menção honrosa —, selecionadas entre mais de 150 conteúdos exibidos gratuitamente ao público durante um mês. A série conta com a participação do fotojornalista Tarso Sarraf, coordenador de Audiovisual e Fotografia do Grupo Liberal.

O reconhecimento coroa um projeto que mergulha na essência da fotografia produzida no Pará, revelando não apenas nomes e imagens, mas a própria história de um movimento cultural vivo, pulsante e inovador. Com treze episódios, cada um dedicado a um fotógrafo ou fotógrafa paraense, “Olhares do Norte: Pará” foi desenvolvido pela produtora Marahu, criada pelo jornalista Ismael Machado. A direção geral é de Fernando Segtowick, que liderou uma equipe responsável por capturar não apenas imagens, mas também o pensamento, a trajetória e as marcas pessoais de cada artista.

A proposta vai além do registro biográfico: a série reconhece a fotografia como uma linguagem que ultrapassa a comunicação informativa, alcançando o status de arte capaz de provocar, sensibilizar e transformar.

“Receber este prêmio representa os frutos de uma luta diária e árdua que é produzir audiovisual no Norte do país, mesmo com os desafios e custos amazônicos. As vitórias não são tão frequentes quanto a batalha, mas seguimos firmes, criando conteúdo de qualidade do Norte para o Brasil”, afirma Tayana Pinheiro, sócia e diretora da Marahu Filmes.

Fotógrafos e especialistas: um mergulho na arte paraense

Os episódios apresentam nomes fundamentais para entender a evolução da fotografia no Pará e no Brasil, como Miguel Chikaoka, Paula Sampaio, Walda Marques, Octavio Cardoso, Luiz Braga, Eduardo Kalif, Dirceu Maués, Claudia Leão, Nay Jinknss, Guy Veloso, Nailana Thiely, Elza Lima e Tarso Sarraf. Além de explorar a obra e a visão de cada um, a série amplia o debate com entrevistas de críticos e especialistas, como Rosely Nakagawa, Marisa Mokarzel, Eder Chiodetto, Tadeu Chiarelli, Mariano Klautau Filho, Val Sampaio, Orlando Maneschy, Pablo Miyada e Alexandre Siqueira. Essa pluralidade de vozes contextualiza a fotografia paraense no cenário nacional e internacional, destacando sua relevância estética e política.

Um projeto de pesquisa e paixão

Segundo o diretor Fernando Segtowick, a produção exigiu um intenso processo de apuração e montagem:

“Foi uma série que demandou pesquisa profunda, curadoria cuidadosa e edição minuciosa, devido à riqueza do material coletado. Trouxemos tanto fotógrafos consagrados quanto novos talentos, sempre com admiração pelo movimento fotográfico paraense. Esta série vem preencher uma lacuna na divulgação dessa arte”, explica.

A produção também contou com as direções de Thiago Pelaes, Adrianna Oliveira e Matheus Almeida, enriquecendo o resultado final com múltiplas perspectivas.

Disponibilidade e democratização do acesso

“Olhares do Norte: Pará” é uma realização da Marahu, com financiamento da Ancine/FSA/BRDE, e está disponível na íntegra na plataforma Sommos Amazônia. A escolha pela exibição gratuita e digital reforça o compromisso da equipe em democratizar o acesso à arte e valorizar produções amazônicas.

O prêmio no Festival Curta! Documentários não apenas consagra a série, mas também ressalta a importância de investir em narrativas regionais que dialogam com o Brasil e o mundo.

Cultura
