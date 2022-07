Série 'Novelei', da Globo, reúne atores e YouTubers para recriar grandes clássicos das novelas

Mais uma novidade estará no ar na Globo, mas dessa vez no canal do youtube. A série “Novelei” tem estreia prevista para o dia 11 de julho, a partir das 20h. no canal da TV Globo no YouTube. Lançado em celebração aos 70 anos das novelas brasileiras, é a primeira parceria de um projeto comercial entre Globo e YouTube e uma grande aposta de conteúdo original da plataforma em 2022.

Segundo a roteirista e produtora da série, Bia Braune, “quando eu recebi esse convite eu fiquei imaginando como seria um universo sem novela. Seria um caos. Porque todo mundo tem sua novela de coração, tem seus momentos marcantes. Você lembra de momentos felizes, como o lanche na casa da vó, momentos entre amigos. É como se as memórias afetivas desaparecessem. Então criamos esse personagem, que é o Vitinho, um personagem louco por novelas. Então foi uma forma da gente brincar com o público brasileiro que ama as novelas”, explicou.

O ator principal da série, Paulo Vieira, destaca a felicidade do reconhecimento ao gravar esse material inédito. “Eu sempre termino meus trabalhos com o Phillipe Carrasco esgotado, de todas as maneiras que um ser humano pode se esgotar. Mas é porque esse cara acredita tanto na minha capacidade e até onde eu posso ir, porque eu vou. Eu venho de uma sequência de trabalhos que eu faço muita coisa, eu escrevo, opino na direção, eu fui convidado a fazer e confiei plenamente na direção do meu amigo. E foi um processo muito prazeroso de confiar nessa direção fantástica. O Vitinho é um nerd de televisão, algo completamente inédito na Globo”, destacou.

Para Phillipe Carrasco, responsável pela parceria entre a Globo e o Youtube, “dar esse presente para o nosso público de 70 anos de novelas brasileiras é de uma felicidade extrema. Principalmente para as novas gerações que estão nos assistindo no momento. Espero que nosso público fiel goste porque foi um projeto pensado com muito carinho e dedicação para levar ainda mais entretenimento por todas as plataformas”.

Como vai ser 'Novelei'?

A série fala sobre um bug misterioso que atinge a TV Globo e todas as novelas desaparecem de seus arquivos. Para salvar o mundo da teledramaturgia, um time de jovens criadores de conteúdo (Thalita Meneghim, Babu Carreira, Phellyx, Evandro Rodrigues Livia La Gatto e Gusta Stockler) vai recriar de um jeito rápido, mas sem muita verba, alguns dos clássicos brasileiros. Para esta missão eles vão contar com a ajuda de Vitinho (Paulo Vieira), um assistente de produção muito noveleiro e com muitos anos de Estúdios Globo nas costas, que, misteriosamente, não esqueceu de nenhuma novela. Ele será “o escolhido” de Seu Tony (Tony Ramos) para liderar esse time no trabalho mais nonsense de suas vidas. E se tudo parece impossível, eles ainda terão a ajuda de Susaninha, uma inteligência artificial com a voz de Susana Vieira, capaz de narrar – com riqueza de detalhes e com o senso de humor de uma diva eletrônica – todas as cenas das novelas originais que precisam ser recriadas.