Tem mais 'Poeta' no jornalismo: semelhanças confundem telespectadores em noticiários; veja fotos

Patrícia Poeta mudou de Estado e agora em São Paulo, ela se dedica ao ‘Encontro’. No decorrer dos anos, vimos a evolução da jornalista profissionalmente na Globo. Ela já passou pelo Jornal Nacional, Fantástico, É De Casa, entre outros.

Você sabia que ela tem uma irmã jornalista?

Quem acompanha os noticiários da Record TV já deve ter encontrado Paloma Poeta passando informações por lá. A semelhança com Patrícia pode até causar confusão nos telespectadores.

Paloma, 29 anos, nasceu em São Jerônimo, no Rio Grande do Sul, e é filha dos advogados Ivo Barcellos Pfingstag e Maria de Fátima Poeta Pfingstag. A jornalista é 16 anos mais nova que Patrícia. Elas também tem outra irmã, chamada Paula, que é advogada.

Para quem não sabe, Paloma Poeta é funcionária da Record desde 2015, ela já apresentou o "Fala Brasil" e chegou a disputar audiência nas manhãs de sábado, quando Patrícia estava apresentando o "É de Casa", na Globo. Atualmente, ela faz reportagem e apresenta algumas atrações da emissora e também já fez a previsão do tempo do "Jornal da Record".

Além de jornalista, Paloma Poeta estuda Direito, como está na biografia do seu perfil no Instagram.

Ela iniciou sua carreia na afiliada da Band no no Rio Grande do Sul, mas foi demitida em 2015 com 24 colegas em decorrência de uma crise financeira. Depois, como repórter da Record, chegou a apresentar o "Rio Grande Record".

Hoje, ela mora no Rio de Janeiro, diferente da irmã, que acabou de retornar para São Paulo. Paloma se casou em novembro de 2021 com Luiz Piratininga, diretor de jornalismo da Record TV Rio.