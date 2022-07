Ivete Sangalo apresenta 'Pipoca da Ivete', novo programa dominical da Globo

Nesta terça-feira (5), a equipe de O Liberal esteve presente na coletiva de imprensa realizada no Projac, no Rio de Janeiro, para conhecer o novo programa dominical da TV Globo: "Pipoca da Ivete", que estreia no próximo dia 24 de julho. Com direção geral de Boninho, direção artística de Creso Eduardo Macedo e apresentação de Ivete Sangalo, o programa vai ter brincadeiras, humor, música, convidados especiais e surpresas.

A nova atração de domingo vai contar com a versatilidade da artista, que deixou a apresentação do "The Masked Singer Brasil" para assumir um programa feito especialmente para ela.

"Eu estou muito feliz com esse novo momento e o que eu quero levar para as pessoas é diversão, pois é o que sei fazer e também vou aproveitar e me divertir junto", disse a cantora.

O "Pipoca" vai contar com quadros que irão se revezar e se renovar a cada programa e vai ultrapassar os estúdios Globo, levando a apresentadora para a rua e, literalmente, para a casa das pessoas.

Na coletiva de apresentação do programa, a artista contou com a presença do sambista Diogo Nogueira, que deu um gostinho do que vem por aí.

Diogo Nogueira e Ivete na coletiva de apresentação do programa "Pipoca da Ivete" no Rio de Janeiro (TV Globo/Fábio Rocha)

Apesar da rotina corrida entre shows e gravação do programa no Rio de Janeiro, Ivete, que segue morando na Bahia, disse que tenta administrar da melhor forma o convívio com a família.

Por falar em família, uma das perguntas na coletiva foi sobre a presença do filho Marcelo no programa, já que o primogênito faz parte da banda da mãe. Ivete disse que, com certeza, espera não só a participação do filho como também de outros artistas que ama.

O programa "Pipoca da Ivete" estreia no próximo dia 24 de julho e promete conquistar seu espaço nas tardes de domingo dos brasileiros.