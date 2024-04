Série 'Bebê Rena', da Netflix, é baseada em fatos reais; entenda a história e veja o trailer

Depois de “A Sociedade da Neve” e “O que Jennifer Fez?”, a nova produção da Netflix baseada em fatos reais é a série “Bebê Rena”, lançada no dia 11 de abril. Em apenas duas semanas, a minissérie se tornou a segunda obra do gênero mais assistida no Brasil.

Entre os motivos para o sucesso estão os acontecimentos bizarros. A produção acompanha a vida do personagem Donny, um comediante e barman que muda da noite para o dia ao conhecer Martha. Após um gesto solidário, ele passa a ser perseguido por ela no mundo virtual e real.

A história não apenas se baseia na realidade, como aconteceu com ator Gadd, que teve problemas com uma stalker durante um período de sua vida, e era bombardeado com mensagens da mulher diariamente.

“É uma história verdadeira”, disse ele em entrevista à Netflix. “Comecei a sentir que isso poderia render uma boa história durante a provação em si. Foi um dos períodos mais intensos, quando ouvia essas mensagens de voz [da stalker]. Eu ia dormir à noite e essas mensagens de voz, as palavras saltavam pelas minhas pálpebras”, completou.

Por vivenciar o terror, Gadd se preocupou em retratar a história de forma humana, sem classificar os personagens em “bom” ou “ruim”. “Em alguns dos lugares mais sombrios em que estive, encontrei risadas de alguma forma. E alguns dos lugares mais engraçados em que estive, também foram os lugares mais deprimentes. Sempre pensei que a vida é uma mistura de luz e sombra. Então, eu queria que ‘Bebê Rena’ fosse uma mistura dos dois”.

Confira o trailer de 'Bebê Rena'

O que aconteceu com a stalker na vida real?

Alerta de spoiler! No fim da série, Martha é presa por perseguição e assédio e, ao admitir a culpa, é condenada a nove meses de prisão e recebe uma ordem de restrição.

No entanto, não foi assim na vida real. Em entrevista ao ‘The Times’, Gadd indicou não querer que a mulher fosse presa. "Perseguição e assédio são uma forma de doença mental. Teria sido errado pintá-la como um monstro, porque ela não está bem e o sistema falhou com ela".

De acordo com ele, a situação está “resolvida” hoje em dia. Assim, o destino de "Martha" é incerto.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)