‘O que Jennifer Fez?’: Conheça a história por trás do documentário criminal

O novo documentário da Netflix "O que Jennifer Fez?", lançado no dia 10 de abril, está dando o que falar! Baseado em uma história real de homicídio culposo, o caso repercutiu na época e volta aos holofotes com a investigação em torno de Jennifer Pan, filha do casal vietnamita assassinado brutalmente.

Dirigido por Jenny Popplewell (Cenas de um Homicídio: Uma Família Vizinha), o novo filme se alinha com uma tendência crescente de produções de sucesso da empresa no gênero de crimes reais, como "Dahmer: Um Canibal Americano". Confira a história por trás de ‘O que Jennifer Fez?’:

Sinopse de ‘O Que Jennifer Fez?’

O documentário aborda a história de um homicídio culposo e uma tentativa de homicídio, com as vítimas Bich e Hann Pan, no ano de 2010 em Markham, Ontario no Canadá. O casal, de origem vietnamita, foi ao Canadá para alavancar suas carreiras e dar uma vida melhor a Jennifer, sua filha.

O longa conta com a participação de detetives, oficiais de justiça e amigos da família para destrinchar e compreender o homicídio de Bich Pan e a tentativa de homicídio de Hann Pan.

Caso real

O assassinato de Bich Pan e a tentativa de homicídio de Hann Pan ocorreu em Markham, Ontario na noite de 8 de novembro de 2010. Três homens invadiram a casa numa suposta tentativa de assalto, revistou pertences da família, matou Bich com dois tiros na cabeça e deixou Hann em coma induzido com dois tiros, sendo um na cabeça e outro no ombro. Jennifer foi a única testemunha, e, nesse tempo, ela afirma a história de que teria sido amarrada enquanto seus pais eram violentados.

Hann acorda do coma induzido e as histórias de Jennifer começam a não bater com o que ele conta. A filha do casal se torna a principal suspeita de ser a mandante do crime. O ato seria motivado pelo histórico de cercamentos que seus pais faziam na sua vida, impedindo sua liberdade. A suspeita é de que o crime teria sido planejado junto com seu ex-namorado, Daniel Wong.

O que aconteceu com Jennifer Pan?

Jennifer Pan foi condenada a prisão perpétua por assassinato em primeiro-grau e tentativa de assassinato em janeiro de 2015, sem a possibilidade de liberdade condicional por 25 anos. Atualmente, cumpre pena na Grand Valley Institution for Women em Kitchener, Ontário e aguarda julgamento com a possibilidade de a pena ser convertida para assassinato em segundo grau. O caso permanece em investigação.

Confira o trailer de 'O que Jennifer Fez?'

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)