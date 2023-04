Atriz que fez filme sobre os Mamonas Assassinas relata momentos sobrenaturais

Há 27 anos, o Brasil foi chocado pela notícia do trágico acidente aéreo que matou os integrantes da banda Mamonas Assassinas. Agora, a história do quinteto de músicas divertidas ganha vida nas telas com o projeto intitulado "O Impossível Não Existe", que será lançado em formato de filme e série. Uma das estrelas da produção é a atriz Fefe Schneider, de 21 anos, conhecida por narrar fatos e crimes reais no TikTok. Ela revelou detalhes dos bastidores das gravações, que ocorreram no início do ano, e conta momentos sobrenaturais.

"O acidente parou o Brasil de fato, então, eu já cheguei às gravações querendo descobrir tudo sobre eles. As famílias dos meninos estavam muito dispostas a conversar. Fiquei sabendo de várias fofocas, pude acessar histórias legais. Dentro do set, várias coisas bizarras aconteceram", disse Fefe.

Ela ainda conta sobre uma experiência curiosa durante as filmagens do último show da banda. "No dia que gravamos o último show, estava um sol absurdo e, do nada, o tempo fechou faltando dez minutos para começar a gravação, todo mundo maquiado, começou uma chuva de cair o mundo em Guarulhos [SP]. Todas as luzes acabaram. 'A gente vai cancelar a gravação?' A gente ficou esperando o que a prefeitura ia fazer porque deu um breu total. E só uma luz acendeu, uma luz em cima da brasília amarela. O estacionamento inteiro apagado e a luz piscando em cima da brasília amarela."

Fefe também falou sobre as cenas que recriam momentos marcantes da banda, como o discurso realizado por Dinho no último show, em que o vocalista disse a frase que dá nome ao projeto: "O impossível não existe". "O Ruy [Brissac, ator] refez e ficou idêntico. Não era para chorar em cena, mas eu estava me debulhando em lágrimas. Parecia que a gente estava lá em 1995. O Ruy é muito parecido com o Dinho, dá nervoso de ver", conta a atriz.

Para Fefe, esses momentos emocionantes nos bastidores vão se refletir na tela. "Esses momentos eram de arrepiar e você sentia a presença deles. Eu entrei na brasília amarela original, fiquei dois segundos dentro e comecei a sentir calafrios, a ficar arrepiada, pelo amor de Deus... De fato, os meninos estão felizes com o projeto", conclui a atriz.

O elenco conta ainda com os atores Beto Hinoto (como Bento, violão e guitarra), Adriano Tunes (Samuel Reoli, baixista), Robson Lima (Julio, tecladista) e Rhener Freitas (Sérgio Reoli, baterista), que completam os integrantes do grupo.