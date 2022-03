Ex-namorada de Dinho relembra 26 anos de morte dos Mamonas Assassinas e fala sobre ‘saudade’

A ex-namorada de Dinho, do grupo Mamonas Assassinas, Valéria Zopello, publicou uma foto para homenagear o cantor, que faz aniversário de morte, nesta quarta-feira (2), junto com os outros integrantes da banda, vítimas de um acidente aéreo. Nas redes sociais, ela compartilhou vários cliques antigos ao lado do vocalista. Confira:

Na legenda, Valéria escreveu: “Vinte e seis anos de saudades. Amor eterno. Luz e amor”. Dinho, Samuel Reoli, Júlio Rasec, Bento Hinoto e Sérgio Reoli morreram, em 1996, após o avião do grupo cair na Serra da Cantareira, em São Paulo.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)