Acidente que matou os integrantes da banda Mamonas Assassinas completa 25 anos

Nesta terça-feira, 02 de março de 2021, completa 25 anos que os integrantes da banda Mamonas Assassinas morreram em um acidente aéreo. Dinho, Samuel, Bento, Júlio e Sérgio voltavam de um show feito em Brasília quando o avião em que estavam bateu na Serra da Cantareira. Fãs da banda, que estava em plena ascenção, ficaram estarrecidos com a tragédia, que deixou o Brasil inteiro de luto.

Assista abaixo ao show completo dos Mamonas Assassinas em 1995:

No dia do velório coletivo, mais de 65 mil pessoas marcaram presença. A celebração fúnebre foi marcada por inúmeras homenagens. Alguns escolas não funcionaram e emissoras de TV interroperam suas programações para transmitir a despedida do grupo. Além dos integrantes, morreram também no acidente o piloto e o co-piloto do avião.