Sérgio Mallandro abre o jogo sobre relacionamentos amorosos de Xuxa: ‘Acordou pra vida’

Sérgio Mallandro, amigo de longa data da ‘Rainha dos Baixinhos’, abriu o jogo sobre os relacionamentos amorosos da cantora em ‘Xuxa, O Documentário’, produção da GloboPlay que estreia nesta quinta-feira (13).

Em parte do documentário, o comediante relembra as vezes em que ajudou e aconselhou a amiga em questões amorosas, e fala da alegria de vê-la com Junno Andrade, atual parceiro de Xuxa.

“Agora ela está vivendo um outro mundo. O Junno pega ela, e eles saem juntos de moto. Ela acordou pra vida, arrumou um grande cara, rezo por ele todos os dias”, conta Sérgio.

Mallandro também relembrou da honra em ter participado de um dos filmes da apresentadora. “Xuxa me disse: ‘Você vai ser o meu príncipe, topa?’. Topei. O filme seria ‘Xuxa em Lua de Cristal’, e ela quis mudar pra ‘Xuxa e Sérgio Mallandro em Lua de Cristal’. Eu não só aceitei, como reforcei que para mim era um trófeu”, completou.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)